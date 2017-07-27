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'ın nerede olduğu ortaya çıktı

Giriş Tarihi: 27.7.2017 08:56 Güncelleme Tarihi: 27.7.2017 08:59
Sevan Nişanyan'ın nerede olduğu ortaya çıktı

İzmir Şirince'de yaptığı imara aykırı inşaat nedeniyle tutuklanan yazar 'a 21 yıl hapis cezası verilmişti.

Nişanyan, iki hafta önce tutuklu olduğu Foça Cezaevi'nden izinli olarak çıktıktan sonra bir daha geri dönmemişti. Twitter'dan ''Kuş uçtu. Darısı geride kalan 80 milyonun başına'' yazan Nişanyan'ın yurtdışına kaçtığı tahmin ediliyordu.

Dün akşam, yine sosyal medya hesabından bu kez 'a siyasi sığınma talebinde bulunduğunu açıkladı. Kapak fotoğrafını uçan kuştan Atina'da bulunan Akropolis fotoğrafı ile değiştiren Nişanyan, ''Yunanistan'a siyasi iltica başvurusunda bulunduk, ikamet kartımı aldık'' mesajı yazdı.

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Sevan Nişanyan'ın nerede olduğu ortaya çıktı
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