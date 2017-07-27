Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'de konuştu

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün bakan ve milletvekilleriyle bir araya geldi.

Gelen son dakika bilgisine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada, "OHAL yatırımlar için bahane olamaz. Yorulan varsa kenara çekilsin. Yerine başka birine bıraksın. En iyi tatil milletle beraber olmaktır. Milletle birlikte olmak bizim hayat tarzımızdır" ifadelerini kullandı.

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