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: Erdoğan 'de konuştu

Giriş Tarihi: 27.7.2017 12:11 Güncelleme Tarihi: 27.7.2017 12:33
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'de konuştu

haberi: Erdoğan 'de konuştu. Erdoğan, "Yorulan varsa kenara çekilsin" dedi.

Genel Başkanı ve Recep Tayyip Erdoğan, bugün bakan ve milletvekilleriyle bir araya geldi.

Gelen bilgisine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada, "OHAL yatırımlar için bahane olamaz. Yorulan varsa kenara çekilsin. Yerine başka birine bıraksın. En iyi tatil milletle beraber olmaktır. Milletle birlikte olmak bizim hayat tarzımızdır" ifadelerini kullandı.

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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'de konuştu

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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'de konuştu
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