Türkiye'nin en iyi haber sitesi

: ’nün ne operasyon!

AA

Gündem Haberleri

Giriş Tarihi: 27.7.2017 10:00 Güncelleme Tarihi: 27.7.2017 10:13
Son dakika: FETÖ’nün gaybubet evlerine operasyon!

militanlarının teker teker yakalanmasıyla büyük korku yaşayan ve son konuşmasında sık sık yer verdiği FETÖ’nün Gaybubet (güvenli ev) evlerine bir operasyon daha düzenlendi. Aksaray merkezli 8 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda örgütün "güvenli ev" diye tabir ettiği "gaybubet" evlerinde kaldıkları belirlenen 25 şüpheli gözaltına alındı.

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında örgütün yeni il yapılanmasında yer aldıkları ve örgütün "güvenli ev" diye tabir ettiği "gaybubet" evlerinde kaldıkları belirlenen 36 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ

Harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Aksaray, Ağrı, Ankara, Gaziantep, Kütahya, Mersin, Hatay ve Trabzon'da belirlenen adreslere düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 25 şüpheliyi gözaltına aldı.

11 KİŞİ ARANIYOR!

Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, emniyete götürüldü. Adreslerinde bulunamayan 11 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: FETÖ’nün gaybubet evlerine operasyon!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz