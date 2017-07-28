13 Bylock'çu daha yakalandı

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, 27 Temmuz 2017 günü FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile mücadele kapsamında Bylock kullanıcısı olduğu tespit edilen kamu kurumlarında çalışan 16 şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik operasyon yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Yapılan operasyon kapsamında M.B., E.K., V.K., E.K., D.Z., S.D., M.Z., G.K., B.T., N.G., H.N., M.Z. ve H.Ç. isimli toplam 13 şüpheli şahıs yakalanmış, yakalanması mümkün olmayan 3 şüpheli hakkında yakalama çalışmaları devam etmektedir. Terör örgütleri ve bu örgütlerin gerçekleştirdikleri eylemlere karşı mücadelemiz, halkımızın desteğini alan güvenlik güçlerimizin titiz, özverili ve koordineli çalışmaları ile birlikte kararlılıkla devam etmekte ve edecektir" denildi.

BUGÜN NELER OLDU