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toplantısı bitti!

AA

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Giriş Tarihi: 28.7.2017 19:24 Güncelleme Tarihi: 28.7.2017 19:24
AK Parti MKYK toplantısı bitti!

ve Genel Başkan Erdoğan başkanlığında yapılan sona erdi

ve Genel Başkanı başkanlığında düzenlenen AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu () toplantısı sona erdi.

Parti genel merkezinde basına kapalı gerçekleşen toplantı, 3 saat 25 dakika sürdü.

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AK Parti MKYK toplantısı bitti!
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