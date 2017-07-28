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AK Parti MKYK toplantısı bitti!
AK Parti
MKYK
toplantısı bitti!
AA
Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 28.7.2017
19:24
Güncelleme Tarihi: 28.7.2017
19:24
Cumhurbaşkanı
ve Genel Başkan Erdoğan başkanlığında yapılan
MKYK
sona erdi
Cumhurbaşkanı
ve
AK Parti
Genel Başkanı
Recep Tayyip Erdoğan
başkanlığında düzenlenen AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (
MKYK
) toplantısı sona erdi.
Parti genel merkezinde basına kapalı gerçekleşen toplantı, 3 saat 25 dakika sürdü.
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AK Parti MKYK toplantısı bitti!
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