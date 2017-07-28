Aydın'da PKK operasyonu: 1'i İngiliz, 2 Bulgar terörist yakalandı

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü'ne, e-posta ile KCK/PYD terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren üç kişinin Didim'de tatil yaptıkları ihbarı geldi. İhbar üzerine Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ile Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, geçen 26 Temmuz'da harekete geçti. Bir eve operasyon düzenleyen polis, İngiltere uyruklu J.A.R., Türk asıllı Bulgar vatandaşı M.Y.A. ve annesi V.P.R.A.'yı gözaltına aldı. Şüphelilere ait cep telefonu, bilgisayar ve dijital materyallere de el konuldu.

YPG'DEN SİLAH EĞİTİMİ ALDIĞINI İTİRAF ETTİ

İfadeleri alınan şüphelilerden J.A.R., 2015 yılında örgüte tıbbi yardımda bulunmak üzere Suriye'ye gittiğini ve 3 ay kaldığını belirtip, "YPG'den silah eğitimi aldım ancak herhangi bir çatışmaya girmedim. Daha sonra buradan ayrılarak İngiltere'ye döndüm. 10 gün kadar önce M.Y.A. ve annesi V.P.R.A. ile birlikte tatil amacıyla Türkiye'ye geldik" dedi.

M.Y.A. da ifadesinde Hollanda ve İngiltere'de hukuk eğitimi aldığını, J.A.R. ile 2015 yılında sosyal medya üzerinden tanıştıklarını söyledi. V.P.R.A. ise de ifadesinde birlikte tatile geldiklerini vurgulayıp, kızı ile J.A.R. arasındaki arkadaşlığı sonradan öğrendiğini kaydetti. Şüphelilerden J.A.R. ve M.Y.A.'nın sosyal medya hesaplarında terör örgütünün kıyafetlerini giyerek terör örgütü YPG'nin propagandasını yaptıklarının tespit edildiği, diğer şüpheli V.P.R.A. hakkında ise suç tespitinin bulunmadığı bildirilirken, soruşturmanın sürdüğünü belirtildi.