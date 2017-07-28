Baransu’nun avukatı Bylock’çu çıktı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) avukat yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, FETÖ'nün medya militanlarından Mehmet Baransu'nun avukatı Sercan Sakallı'nın örgütün kripto haberleşme ağı Bylock kullandığı belirlendi.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından FETÖ/PDY üyesi olduğu belirlenen avukatlar hakkında geçtiğimiz aylarda operasyon düzenlenmişti.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan avukatların örgütün kriptolu haberleşme uygulaması ByLock'u kullandığı belirlenmişti. Yapılan incelemede Mehmet Baransu'nun avukatı Sercan Sakallı'nın da kripto haberleşme ağı Bylock kullandığı belirlendi. Avukat Serkan Sakallı hakkında yakalama kararı çıkartıldı.