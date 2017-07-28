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Baransu’nun avukatı ’çu çıktı

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Giriş Tarihi: 28.7.2017 12:50 Güncelleme Tarihi: 28.7.2017 13:18
Baransu’nun avukatı Bylock’çu çıktı

'nün () avukat yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, FETÖ’nün medya militanlarından ’nun avukatı ’nın örgütün kripto haberleşme ağı kullandığı belirlendi. Avukat Sakallı hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

'nün () avukat yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, FETÖ'nün medya militanlarından 'nun avukatı 'nın örgütün kripto haberleşme ağı kullandığı belirlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından FETÖ/PDY üyesi olduğu belirlenen avukatlar hakkında geçtiğimiz aylarda operasyon düzenlenmişti.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan avukatların örgütün kriptolu haberleşme uygulaması ByLock'u kullandığı belirlenmişti. Yapılan incelemede Mehmet Baransu'nun avukatı Sercan Sakallı'nın da kripto haberleşme ağı Bylock kullandığı belirlendi. Avukat Serkan Sakallı hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

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Baransu’nun avukatı Bylock’çu çıktı
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