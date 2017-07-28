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Beytüşşebap’ta !

İHA

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Giriş Tarihi: 28.7.2017 00:23 Güncelleme Tarihi: 28.7.2017 02:05
Beytüşşebap’ta çatışma!

’ın Beytüşşebap ilçesinde bir grup ’lı terörist ile güvenlik güçleri arasında çıktı. Çatışmanın ardından bölgeye zırhlı araçlarla çok sayıda güvenlik güçleri sevk edilerek, geniş kapsamlı operasyon başlatıldı.

Edinilen bilgilere göre, gece saatlerinde Beytüşşebap ilçesi Aşağıdere köyü Hisar mevkisinde bir grup bölücü terör örgütü mensubu tarafından güvenlik güçlerine uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. Güvenlik güçlerinin teröristlere anında karşılık vermesi üzerine çıktı.

Teröristler arazi şartları ve karanlıktan faydalanarak kaçarken, çatışmanın ardından bölgeye zırhlı araçlarla çok sayıda güvenlik görevlisi sevk edilerek geniş kapsamlı operasyon başlatıldı.

İlçede, bugün sabah saatlerinde, eylem yapmak için geldiği belirlenen biri kadın iki terörist, susturucu takılı bir silah ve içerisinde el yapımı patlayıcı bulunan valiz ile birlikte yakalanmıştı.

Öte yandan, Beytüşşebap ilçesi Kato Dağı bölgesi ve Faraşin yaylası ile merkez Cudi Dağı ve Bestler-Dereler bölgelerinde terör örgütü 'ya yönelik geniş kapsamlı operasyonlar devam ediyor.

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Beytüşşebap’ta çatışma!
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