Diyarbakır'da askeri aracın geçişi sırasında patlama

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde askeri aracın geçişi sırasında patlama meydana geldi. Patlamada can kaybı yaşanmazken, bölgede geniş kapsamlı operasyon başlatıldı.

Olay, Dicle ilçesi Kurşunlu köyü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, teröristler tarafından Kurşunlu Köyü Jandarma Karakoluna yaklaşık bir kilometre mesafede yola tuzaklanan el yapımı patlayıcı, askeri aracın geçişi sırasında infilak ettirildi. Can kaybının yaşanmadığı patlamanın ardından bölgeye çok sayıda asker sevkıyatı yapılarak, geniş kapsamlı operasyon başlatıldı.