Ekonomide iyi yoldayız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün AK Parti Genel Merkezi
'nde milletvekilleriyle bir araya geldi. Erdoğan, 50 dakika süren istişare toplantısında teşkilata net mesajlar verdi. Erdoğan, konuşmasında ekonomi
den OHAL'e, FETÖ ile mücadeleden müttefik ülkelerle yaşanan gerilimlere kadar birçok konuya değindi. Toplantıda AK Parti teşkilatlarından başlayan kongre çalışmaları da ele alındı. İçtüzük değişikliği çalışmalarının tamamlanmasından sonra milletvekillerinin 1 hafta tatil yapacağı, daha sonra illerinde çalışmalarını sürdüreceği belirtildi. Erdoğan, konuşmasında ekonomide iyi yolda olunduğunu belirterek önemli mesajlar verdi. Ekonomide toparlanmanın süreceğini belirten Erdoğan, yatırım, üretim ve istihdamda olumlu gelişmelerin olduğunu söyledi. OHAL uygulamasının yabancı yatırımlar için bir bahane olamayacağını kaydeden Erdoğan, "Biz vakti saati gelince bu bahaneyi de ortadan kaldırırız" dedi. Erdoğan, siyasi hayatı boyunca her zaman milletle iç içe olduğunu, bundan sonra milletle birlikte olmaya devam edeceğini belirtti.
80 MİLYONA ULAŞALIM
Erdoğan "Milletimizle birlikte olmak bizim için hayat tarzıdır. Milletvekillerimiz illerinde halkla iç içe olmalılar. Halkımızın tümüne ulaşmak zorundayız. Gönülleri almak, gönülleri kazanmak önemli. En iyi tatil milletle birlikte olmaktır. AK Parti davasına inanan herkese partimizin kapısı açık. 2023 hedefleri için çok çalışmalıyız" dedi.
YÜZDE 50 ARTI 1
16 Nisan referandumuyla birlikte iktidar olmanın daha da zorlaştığını kaydeden Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde iktidar olmak için yüzde 50 artı 1 oy alınması gerektiğini vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan
, FETÖ ile mücadeleyle ilgili olarak da, bu konuda bazı şikayetlerin geldiğini, milletvekillerinin de bu şikayetleri dikkate alması gerektiğini söyledi.
'YORULAN VARSA KENARA ÇEKİLSİN'
Teşkilatlarının yenilenme çalışmalarının hızla yapılacağını belirten Erdoğan, "Teşkilata saygı esastır. AK Partililerin vazifelerini yapması çok önemli. Yorulan varsa kenara çekilsin, yerini başka bir arkadaşa bıraksın" dedi. Önceki konuşmalarında parti teşkilatıyla ilgili "metal yorgunluğu" tespiti yapan Erdoğan, bu kez de "profesyonel deformasyon" uyarısı yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Profesyonel deformasyon diye bir hastalık var. Uzun süre görev yapan kişiler bu hastalığa yakalanabiliyor. Buna dikkat etmeliyiz" dedi.
'MÜTTEFİKLERİMİZE GÜVENİMİZ KALMADI'
Cumhurbaşkanı Erdoğan, dış politikadaki gelişmeleri de değerlendirdi. Suriye ve Irak'taki gelişmelerin yanı sıra son dönemde müttefik ülkelerle yaşanan gerilimlere de konuşmasında yer verdi. "Müttefiklerimize güvenimiz kalmadı. Bizim kimseyle kavga etmek gibi bir niyetimiz yok. Ama tehditler karşısında suskun kalmamız düşünülemez. Oyunlara karşı mücadelemiz sürüyor. Bu mücadelenin 2. Kurtuluş Savaşı olduğunu vatandaşlarımız biliyor. Ya istiklal ve istikbalimizi kurtaracağız ya da yok olacağız" ifadelerini kullandı.