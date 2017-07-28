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'den içme suyu açıklaması

AA

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Giriş Tarihi: 28.7.2017 09:22 Güncelleme Tarihi: 28.7.2017 09:26
İSKİ'den içme suyu açıklaması

Su ve Kanalizasyon İdaresi () Genel Müdürlüğü, kentte etkili olan yağış nedeniyle içme suyuna kanalizasyon karıştığı iddiasının gerçeği yansıtmadığını bildirdi

Genel Müdürlüğü'nün resmi Twitter hesabından yapılan duyuruda, içme suyuna kanalizasyon karıştığı iddialarına yanıt verildi.

Duyuruda şunlar kaydedildi:

"'da yağışlar nedeniyle içme suyuna kanalizasyon karıştığı iddiası asılsızdır. Yapılan analizlerde suyumuzda insan sağlığını riske edecek herhangi bir veriye rastlanmamıştır. İçme suyu iletim hatlarımız yüksek basınç ve kapalı sistemle çalıştığından atık suyun karışması söz konusu değildir. İçme suyumuz arıtma tesislerimizden arıtıldıktan sonra tüketicilere ulaştırılmaktadır. Bu tür söylentilere itibar edilmemesini önemle rica ederiz."

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İSKİ'den içme suyu açıklaması
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