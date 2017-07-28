Mahkemede her şeyi anlattı ama... Gülen'e neden biat ettiğini anlatmadı

Can Dündar'ın Genel Yayın Yönetmeni olmasının ardından FETÖ'nün kontrolüne giren Cumhuriyet Gazetesi, FETÖ tarafından finanse edilen Taraf ve Zaman Gazetesi'nin kapanmasının ardından örgütün adeta resmi yayın organı haline gelmişti.

HİKMET ÇETİNKAYA'DAN ÇELİŞKİLİ İFADELER

Cumhuriyet gazetesi davasında ifade veren tutuksuz sanıklar suçlamaları reddederken gazetenin yazarı Hikmet Çetinkaya da "İlk önemli haberlerimden biri Fetullah Gülen ile ilgilidir. Askeri okullarda sahte sağlık raporlarıyla örgütlendiklerine kimseyi inandıramadık. Gülen sürekli hakkımda şikâyet dilekçeleri verdi, dava açtı" dedi. Ancak arşivler Çetinkaya'yı yalanlıyor.

GAZETECİLER VE YAZARLAR VAKFI'NIN TOPLANTILARINA NEDEN KATILDI?

1970li yıllardan beri Cumhuriyet Gazetesi'nde Fetullah Gülen ve üyeleri aleyhine yazılar yazan ve sahip olduğu gazeteyi 'Fetullahçı Zaman' diye nitelendirerek aşağılayan Hikmet Çetinkaya sıkı Gülen'ci çıktı. Gülen örgütü hakkında yazdığı yazılar ve kitaplar aleyhine onlarca dava açılan Cumhuriyet yazarı Hikmet Çetinkaya, sık sık Fetullahçılar diye nitelediği örgüte bağlı Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı'nın 2011 yılındaki bir özel kahvaltı toplantısına katılmış ve sorular üzerine "Değiştik, hem ben değiştim, hem de siz" yanıtını vermişti.

ZAMAN'A VERDİĞİ RÖPORTAJDA ÖRGÜTE ÖVGÜLER YAĞDIRDI?

GÜLEN ONA HİÇ BEDDUA ETMEMİŞ



Teröristbaşı Fethullah Gülen'in "Kendisine hiç beddua etmedim" dediği Çetinkaya, 2014 yılında FETÖ konusunda büyük bir dönüşüm yaşayarak Zaman Gazetesi'ne röportaj vermiş ve Gülen'e hayranlığını itiraf etmişti. İçişleri Bakanlığı'nca hazırlanan bir internet sitesinde PKK-KCK, IŞİD, DHKP-C, MLKP gibi eli kanlı terör örgütlerinin elebaşlarının yer aldığı arananlar listesine teröristbaşı Gülen'in eklenmesine karşı çıkan Çetinkaya şunları söyledi:

40 YILDIR İZLEMİŞ, GÜLEN HAREKETİ TERÖR ÖRGÜTÜ DEĞİLMİŞ!



"1970'lerden beri Fethullah Gülen'i ve hareketini takip ediyorum, ne Fethullah Gülen'in terörist olduğuna ne de hareketinin terör örgütü olduğuna inanıyorum. Bana Fethullah Gülen, 170 dava açmıştır. Ben hiçbir zaman yazılarımda Gülen Hareketi terör örgütü demedim, diyemem. Ben hukuku, demokrasiyi, insan haklarını savunuyorum."

HİKMET ÇETİNKAYA MAHKEMEDE BU SORULARA DA CEVAP VERMELİ

Yaptığı savunma ile FETÖ-Cumhuriyet Gazetesi ilişkisini sulandırmaya çalışan Hikmet Çetinkaya önümüzdeki duruşmalarda şu sorulara da cevap vermeli:

1-Can Dündar'ın Genel Yayın Yönetmeni olmasından sonra Cumhuriyet Gazetesi neden FETÖ'nün yayın organı haline geldi?

-Balyoz ve Ergenekon kumpas davalarında FETÖ'cü avukatlar Akın Atalay ile neler konuştu? Cumhuriyet'in FETÖ çizgisinde yayın yapmasında Akın Atalay'ın rolü nedir? Ceyhan Mumcu'nun bu konudaki iddiaları hakkında ne düşünüyor?

2-FETÖ'nün yargı ve emniyetteki üyelerinin tam sayfa röportajları yayınlanırken neden itiraz etmedi?

3-Zaman Gazetesi'ne FETÖ ve liderini aklayan o açıklamayı neden yaptı?

4-Madem FETÖ'nün tehlikeli bir örgüt olduğunu düşünüyor. Örgüte bağlı olarak çalışan Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı'nın kahvaltılarına neden katıldı. O kahvaltılarda FETÖ üyelerine "ben değiştim, siz de değiştiniz" dedi mi?