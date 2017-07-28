Son dakika: AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal'dan önemli açıklamalar

MKYK sonrası basın mensuplarına açıklama yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Ünal, "AK Parti ile MHP arasında herhangi bir sorun söz konusu değildir. AK Parti ile MHP arasında liderler düzeyinde herhangi bir sorun söz konusu değildir. Bazı genel başkan yardımcılığı seviyesinde yapılan açıklamalardan duyulan rahatsızlık da tarafımızdan zaten açıklanmıştır" dedi.

"AK PARTİ İLE MHP ARASINDA SORUN YOKTUR"

Mahir Ünal açıklamasında şunları kaydetti: Hepimizin unutmaması gereken temel bir ilkedir; Siyasette nezaket unutulmaması gereken temel bir ilkedir. Sayın Devlet Bahçeli'nin 15 Temmuz'da ve sonrasında gösterdiği - Siyasi sorumluluk nasıl üstlenilir- bunu gösterdiğini ve takdirlerimizi her zaman ifade ettik.

BÜYÜKELÇİ ATAMALARI

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, büyükelçi atamalarına ilişkin yaptığı değerlendirmede ise şunları kaydetti: Bu ülke inanç ve kıyafet özgürlüğünün nasıl engellendiğine şahit oldu. Sayın Merve Kavakçı meclise girdiğinde birilerinin başörtüsünden dolayı gösterdiği tepkiyi hatırlayalım. Şimdi başörtülü vekillerimiz var. Ne oldu? Sırf başörtüsü yüzünden mağdur edilmiş bir kişiye iade-i itibar yapılmış olarak görüyorum. Tabi bu atama Türkiye'nin özgürlükler anlamında nereden nereye geldiğinin göstergesidir.