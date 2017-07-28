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Türk ne "taze kan"

AA

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Giriş Tarihi: 28.7.2017 20:14 Güncelleme Tarihi: 28.7.2017 21:15
Türk Hava Kuvvetlerine taze kan

ve Komutanlığınca, biri pilot 129 subay adayı ile astsubaylıktan subaylığa geçirilen 154 aday için mezuniyet töreni düzenlendi.

Komutanlığının internet sitesinde yer verilen bilgiye göre, ve Hava Kuvvetleri Komutanlığının üniversite mezunlarından temin ettiği biri pilot 129 subay adayı ile astsubaylıktan subaylığa geçirilen 154 aday için İzmir'deki Hava Teknik Okullar Komutanlığında düzenlenen mezuniyet törenine Muharip Hava Kuvvetleri Komutanı Hava Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve İzmir Valisi Erol Ayyıldız ile askeri ve mülki erkan katıldı.

Hava Teknik Okullar Komutanlığı Subay ve Astsubay Yetiştirme Okul Komutanlığında Temel Askerlik ve Subaylık Anlayışı Kazandırma Eğitimi'ni tamamlayan 283 subay adayı, teğmen rütbesi takarak Türk Hava Kuvvetlerine katıldı.

Mezun olan teğmenler, nasbedildikleri sınıflara göre sınıf temel eğitimi aldıktan sonra Hava Kuvvetleri saflarındaki görev yerlerine atanacak.

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Türk Hava Kuvvetlerine "taze kan"
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