Türkiye’yi suçlamak için sözlerini çarpıttılar

Almanya'da yıllarca Die Welt gazetesinde
çalışan Holger Vorbeck
(71), emekli olunca 2 yıl önce Alanya'ya yerleşti. Bir süre önce Vorbeck ile röportaj yapan gazete, 20 Temmuz'da eski çalışanının sözlerini çarpıtıp Türkiye'yi suçlayan bir haber yayımladı. Die Welt'i yalancılıkla suçlayan Vorbeck SABAH'a şunları anlattı: "Dış haberler muhabiri Claudia Ehrenstein, 2 ay önce telefonla röportaj yaptı. Ancak haberi, 'Bazıları tekrar ülkeye girişi esnasında tutuklanacağından korkuyor' başlığıyla vermişler. Ben böyle bir şey söylemedim. Bana '15 Temmuz gecesi seni gözaltına aldılar mı' diye sordular. 'Burada öyle bir şey yok' dedim. Bild gazetesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan için 'diktatör' diye yazmış. Bu kesinlikle doğru değil. Bild bir sokak gazetesidir. Türkiye üzerinde oyun kuruyorlar." Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Türkiye için sayısız reformlar yaptığını ifade eden Vorbeck, şunları söyledi: "Maaşlar yükseldi, işsizlik parası ve sosyal haklar getirildi. Avrupa'da anlatılanın tam tersine Türkiye değişti, özgürleşti, modernleşti. Erdoğan Türkiye için çok önemli ve iyi işler yaptı. Türkiye'ye çamur atanlar Türkiye'nin tarihini iyi takip etsinler. 1964-1990 yılına kadar 18 ayrı hükümet kuruldu. Erdoğan ise 15 yıldır iktidarda. Demek ki Türk halkı da Erdoğan'ı seviyor. Halkın sevdiği ve güvendiği bir lidere tüm dünya saygı göstermeli. Ben Alanya'da mutlu ve huzurluyum. Almanya'da yaşayan oğlumun eşi de Adanalı. Türkler mükemmel insanlar ve hiçbir sorun yaşamıyorum."