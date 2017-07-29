Bunlar teröristtir

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK), YPG
ve PYD
'nin terör örgütleri listesine alınması için BM Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) başvuruda bulundu. Sputnik'e konuşan SMDK Başkan Yardımcısı Abdurrahman Mustafa, başvuruyu birkaç gün önce yaptıklarını söyledi.
YPG ve PYD'nin terör listesine alınması için SMDK olarak BM'ye başvurduklarını belirten Mustafa, "Başvuruyu SMDK Hukuk Bürosu Başkanı yaptı. Başkan tarafından yazılan bir yazı. Birkaç gün önce başvuruyu yaptı. Başvuru yazısında Kürt milisler deniliyor. Biz bunu tasvip etmiyoruz. Biz SMDK olarak PYD'yi Kürtlerin temsilcisi olarak asla görmüyoruz. PYD'yi PKK'nın bir uzantısı olarak görüyoruz" dedi.
DEMOGRAFİK YAPIYI DEĞİŞTİRDİ
Mustafa, PYD'yi totaliter olmakla da suçladı. PYD'nin Rakka ve Tel Abyad'da demografik yapıyı değiştirdiğini ve insan hakları ihlallerinde bulunduğunu iddia eden Mustafa, Tel Abyad'daki demografik yapının değişmesini Uluslararası Af Örgütü'nün belgelediğini dile getirdi.
Suriye'de siyasi muhalefetin çatı örgütü olarak görülen SMDK, 2012'de Katar'ın başkenti Doha'da kurulmuştu.
ABD'DEN BİR HAFTADA 180 TIR MÜHİMMAT
ABD'nin, Suriye'de terör örgütü PKK/PYD'ye, DEAŞ'la mücadele gerekçesiyle askeri yardımları devam ediyor. Son bir haftada yapılan iki sevkıyatta toplamda 180 TIR, Rakka'nın kuzeyindeki örgüt unsurlarına gönderildi. 22 Temmuz'da 100, önceki gün 80 olmak üzere askeri araç gereç ve mühimmat taşıyan toplam 180 TIR'ın, Irak sınırından geçerek örgüt kontrolündeki Haseke'ye girdiği bildirildi. Konvoyda, üstü kapalı TIR'lar, iş makineleri, personel taşıyıcı araçlar dikkati çekti. Ayrıca 5 Haziran'da 60, 12 Haziran'da 20, 16 Haziran'da 50 ve 21 ile 26 Haziran'da toplam 120, 5 Temmuz'da 82, 9 Temmuz'da 102, 13 Temmuz'da 95, 17 Temmuz'da 100 olmak üzere 629 TIR PKK/PYD'ye teslim edildi.