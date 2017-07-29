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Büyükerşen'e girişimi!

AA

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Giriş Tarihi: 29.7.2017 20:16 Güncelleme Tarihi: 29.7.2017 20:24
Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükerşen'e saldırı girişimi!

'i, kimliği henüz belirlenemeyen kişi darbetmeye çalıştı.

Alınan bilgiye göre, Eski Bağlar Mahallesi Üniversitesi Caddesi'ndeki açık hava parkından yürüyerek geçen Büyükerşen, bu sırada bir iş yeri sahibiyle henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı sözlü tartışma yaşadı.

Tartışmanın devam ettiği sırada, iş yeri sahibinin yanında bulunan bir kişi, silahını çıkardıktan sonra Büyükerşen'i darbetmeye çalıştı.

Etraftakilerin araya girmesiyle Büyükerşen yara almadan olay yerinden uzaklaştırılarak Haller Gençlik Merkezi'ne götürüldü.

Olay yerine gelen polis ekipleri, Büyükerşen'in ifadesi doğrultusunda girişiminde bulunan kişiyi arama çalışması başlattı.

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Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükerşen'e saldırı girişimi!
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