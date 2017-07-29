FETÖ'den üyelerine 'aralıksız' beddua talimatı

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturmasıkapsamında 206'sı tutuklu 534 sanık hakkında hazırlanan iddianamede, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak isteyen, örgütün bir dönem sözde "Rusya şehir imam yardımcılığı" ile "diyalog sorumlusu" olarak görev yaptığı belirtilen Ü.Ö, FETÖ/PDY mensuplarının "beddua nöbeti" ile ilgili bilgi verdi.

Konya 9. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianameye göre, itirafçı Ü.Ö, ifadesinde, 17-25 Aralık'tan sonra Saint Petersburg'dayken beddua saatlerinde belirlenen kitaplardan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve hükümete aralıksız beddua edildiğini söyledi.

Sohbet faaliyetlerinde bulunan A.Ö'nün nasıl beddua edileceğini anlattığını belirten Ü.Ö, "Belirlenen dua saatlerinde verilen sayfa aralıklarındaki duaları okumaya ikinci bir emre kadar devam edeceğimiz söylendi. Bu şekilde her gün aralıksız Cumhurbaşkanı'na ve mevcut hükümete beddualar edildi." diye konuştu.

Bulundukları her ülkede 24 saat beddua edilmiş

Ü.Ö, beddua saatinin Fetullah Gülen'in talimatıyla örgüt mensupları tarafından günün 24 saati yapıldığını, bu saatlerin bulunulan ülkeye göre "ülke abisi" tarafından ayarlandığını dile getirdi.

"Twitter'ın kullanılması zorunluydu"

Ü.Ö, FETÖ/PDY örgütlenmesinde "itaat"in önemli olduğunu, kuralların çiğnenmesi ve "abiler"in sözünün sorgulanmasının sakıncalı görüldüğünü anlattı.

FETÖ/PDY yapılanmasında "Facebook"un yasak olduğunu belirten Ü.Ö, "Sosyal medyada 'Twitter' isimli sitenin kullanılması zorunluydu. Yapılanma içinde bulunan cemaat mensuplarının birinin hesabı vardı. Twitter üzerindeki hesaplarında mevcut hükümete oy verilmemesi ve hükümet aleyhine propagandalar yapıldı." şeklinde konuştu.