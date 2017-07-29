Milli Piyango çekilişi -29 Temmuz 2017

Milli piyango çekilişleri her ayın 9, 19 ve 29'uncu günlerinde gerçekleşir. Bu günler dışında belirlenen özel günlerde de Milli piyango çekilişleri düzenlenir. Son çekilişin ikramiye tutarının rakamı da 2 milyon 500 bin TL'dı. İşte 29 Temmuz 2017 milli piyango çekilişi hakkındaki tüm detaylar...

MİLLİ PİYANGO İKRAMİYESİ NEREDEN ALINIR?

Milli Piyango çekilişi sonucunda ikramiye almaya hak kazanan talihliler için son 3 rakama kadar olan ikramiyeler yetki verilmiş olan sabit veya gezici bayilerden verilir. Milli Piyango İdaresi tarafından yetkilendirilen bayiler son dört rakam ve son beş rakam için de ikramiye ödemesi gerçekleştirebilir. Belirtilen bu rakamlar dışındaki ikramiye ödeme işlemleri ise bayilerin ödeme yetkisi dışında kalır. Yetki verilen sanal ortam bayileri ve baş bayiler, Milli Piyango İdaresi ile imzalamış oldukları sözleşme çerçevesinde belirlenen tutar kadar ikramiyenin ödemesini yapabilirler.

Yılbaşı çekilişleri için biletlerin kupürlerine bakılmadan, 1 milyon TL ve 1 milyon TL üzerindeki ikramiyeler ile yıl içinde gerçekleştirilen diğer çekilişlere ait büyük ikramiyelerin ödeme işlemleri sadece Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilebilir. Bu ikramiye tutarlarının altındaki ikramiyeler ise Milli Piyango İdaresi şubelerinden ödenir. Gerekli görülen durumlarda ikramiyeler için ödeme limitleri, Milli Piyango İdaresi tarafından azaltılabilir ya da arttırılabilir.

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER

Milli Piyango çekilişi ile ikramiye almak için hak kazanan talihliler, bir yıl içinde ikramiyelerini almalıdırlar. Bir yıl sonunda alınmayan ikramiye tutarları zaman aşımına uğrar. Zaman aşımına uğrayan ikramiye tutarları için ödeme işlemi yapılmaz. Bu ikramiye tutarları Milli Piyango İdaresi'ne gelir olarak kaydedilir. Zaman aşımının hafta sonuna ya da resmi tatil gününe gelmesi halinde, takip eden ilk iş günü mesai saati bitimine kadar talihlilere ikramiye ödemesi yapılır.

Çekiliş ile ikramiye almaya hak kazanan biletlere ödeme yapılması için bilet üzerinde yer alan numaraların tam olarak gözüküyor olması ve okunuyor olması gereklidir. Bilet üzerinde bulunan ikramiye tutarı, bilet fiyatı ve bilet seri numarası bilgileri yetkili kişiler tarafından rahatça okunabilmelidir. Herhangi bir kuşku oluşturmamalıdır. İkramiye numarası dışındaki bölümlerde yırtılma ya da kopma olsa bile mevcut rakamların okunması sonucunda talihliler ikramiyelerini alabilirler.