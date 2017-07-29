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'yi korkusu sardı!

Giriş Tarihi: 29.7.2017 21:32 Güncelleme Tarihi: 29.7.2017 21:38
YPG'yi Türkiye korkusu sardı!

Terör örgütü 'nin sözde komutanı , 'nin saldırmaya devam etmesi halinde 'dan çekileceklerini açıklayıp ABD'ye mesaj gönderdi

Terör örgütü 'nin sözde komutanı , 'nin saldırmaya devam etmesi halinde uluslararası karşıtı koalisyonun operasyonundan çekileceklerini ifade etti.

Sputnik'te yer alan habere göre, Hemo, YPG'ye bağlı Ceyş-ul Tuvar grubunun bölgesini korumak yerine Rakka'da savaştığını belirterek, "Grup, Afrin ve Şahba'ya saldırıların artması halinde, Rakka'da savaşmanın bir anlamı kalmayacağını bildirdi" dedi.

Konuyu a ilettiklerini ifade eden Hemo, "Eğer Türkiye Afrin ve Şahba'ya saldırmayı sürdürürse, Rakka operasyonu devam etmeyecek" diye vurguladı.

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YPG'yi Türkiye korkusu sardı!
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