3. Ordu Komutanlığındaki FETÖ davası yarın başlayacak

FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin kentte açılan ilk dava olan ve eski Tuğgeneral Çağlar, eski Albay Tonğ ve Yrd. Doç. Karagöz'ün de aralarında bulunduğu 14'ü tutuklu 22 sanığa açılan davanın ilk duruşması yarın Erzincan Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.

Duruşma sebebiyle salonda çeşitli düzenlemeler yapılırken güvenlik güçlerince de adliye içinde ve çevresinde duruşma sırasında çeşitli tedbirler alınacak. Yarın saat 09.00'da başlayacak davanın duruşmaları, savunma ve ifade alma işlemlerinin bitmemesi halinde 4 Ağustos gününe kadar her gün yapılacak.

Davanın Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akif Aktaş tarafından bizzat hazırlanan 153 sayfalık iddianamesinde, FETÖ'nün darbe girişimine katıldıkları iddia edilen dönemin 3. Ordu Harekat Kurmay Yarbaşkanı eski Tuğgeneral Ekrem Çağlar ile örgütün sözde "3. Ordu Komutanlığına bağlı komutanlardan sorumlu mahrem imamı" olduğu belirtilen Yrd. Doç. Veli Karagöz, dönemin İl Jandarma Komutanı eski Albay Murat Orhan Tonğ ve subayların da aralarında yer aldığı biri sivil diğerleri askeri personel 22 kişi "sanık" sıfatıyla yer alıyor.

FETÖ'NÜN ORTAYA ÇIKIŞIYLA İLGİLİ BİLGİLER YER ALIYOR

FETÖ/PDY'nin ortaya çıkışı, devlet ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanması ve darbe sırasında yaşananlar hakkında bilgiler aktarılan iddianamede, bu yapılanmanın cebir, şiddet ve diğer hukuk dışı yöntemleri kullanarak devlet otoritesini baskı altına almayı, zaafa uğratmayı, yönlendirmeyi, alternatif otorite olarak ortaya çıkmayı ve devlet otoritesini ele geçirmeyi hedefleyen "silahlı bir terör örgütü" olduğu vurgulanıyor.

İddianamede, darbe girişimi öncesi örgütün sözde "sıkıyönetim direktifi"nin, Genelkurmay Personel Planlama Daire Başkanı Tuğgeneral Mehmet Partigöç tarafından "Yurtta Sulh Konseyi Başkanı" imzasıyla Erzincan'a gönderildiği belirtilerek, buna göre dönemin 3. Ordu Harekat Yarbaşkanı olan eski Tuğgeneral Çağlar'ın Erzincan'da "sıkıyönetim komutanı" olarak görevlendirildiği kaydediliyor.

RÜTBELİ PERSONELİN İZİNLERİNİ İPTAL ETTİ

Çağların darbe girişimi gecesi emniyet tedbirlerin alınması için çok sayıda rütbeli personelin izinlerini iptal ederek 3. Ordu Harekat Merkezine çağırdığı ifade edilen iddianamede, sanığın darbe girişimi sırasında Erzincan'da yapılacak olan iş ve işlemler hususunda gerekli talimatları vererek görevlendirme yaptığı ve yürütülen tüm faaliyetlerle ilgili 3. Ordu Kurmay Başkanı Tümgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ile 3. Ordu Komutanı Orgeneral Serdar Savaş'a bilgi vermediği anlatılıyor.

İddianamede, Çağlar'ın darbe teşebbüsünün yaşandığı 15 Temmuz gecesi, 3. Ordu Komutanlığına bağlı 16 ildeki birliklere sözde "sıkıyönetim direktifi"ni, Orgeneral Savaş'a bilgi vermeden ve yazışma usulüne aykırı olarak birliklere gönderip ve tek tek bağlı tugay komutanlıklarına teyit ettirdiği, bu yönde faaliyetler yapıp emirler verdiğine işaret ediliyor.

Çağlar'ın, komutanlığının karargahına gelen Orgeneral Savaş'ı karşılayıp birlikte komuta makamına geçtikleri belirtilen iddianamede, Çağlar'ın sözde "sıkıyönetim direktifi"ni Savaş'ın masasına bırakarak Genelkurmay Başkanlığından sıkıyönetim direktifi aldıklarını ve kendisinin de "Erzincan Sıkıyönetim Komutanı" olduğunu ifade ettiği aktarılıyor.

Orgeneral Savaş'ın ise darbe girişimine destek vermeyip güvenlik tedbirlerini artırarak emir komutayı devraldığı anlatılan iddianamede, Savaş'ın daha sonra komutanlığına bağlı Kolordu komutanlarına kanunsuz olan bu mesajın hiçbir şekilde uygulanmayacağı, hiçbir birliğin dışarıya çıkmayacağı, emre itaatsizlik edenlerin tutuklanacağını bildirdiği anlatılıyor.

İddianamede, Savaş'ın darbe girişimini karşı çıkıp önlediği vurgulanarak, darbe girişimini uygulamaya koyamayan Çağlar'ın ise yine Savaş'ın girişimleriyle gözaltına alındığı bildiriliyor.

Çağlar'ın darbe girişiminden 2 gün önce Ankara'ya giderek FETÖ üyeleriyle yüz yüze görüştüğü aktarılan iddianamede, Çağlar'ın, Erzincan'da herhangi bir toplumsal olay olmaması ve valinin talebinin bulunmamasına rağmen Kolluk Kuvvetlerini Toplumsal Olaylarda Destekleme (KOKTOD) takımının hazırlanmasını ve çevre emniyetinin takviye edilmesini emrettiği belirtiliyor.

ANA KOMUTA KADEMESİNİ OLUŞTURUYOR

İddianamede, darbe teşebbüsü sırasında Genelkurmay Başkanlığından uçuş yasağı emri gelmemesine rağmen Çağlar'ın helikopterlerin hazırlanması ve bir albaya helikopter pilotlarının hangar bölgesinde hazır olması talimatı verdiği de anlatılarak, Çağlar ve diğer sanıkların FETÖ'nün Erzincan'daki "ana komuta kademesi"ni oluşturduğu kaydediliyor.

Sanıkların isnat edilen suçları işledikleri kanaatine varıldığı kaydedilen iddianamede, tutuklu sanıklar Çağlar, Karagöz ve Tonğ'un da yer aldığı bir sivil ve 21 rütbeli asker hakkında "Anayasa'yı ihlal", "Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme", "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan da 10 yıldan 15 yıla kadar hapis isteniyor.