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Dışişleri'nden 'ye sert tepki

AA

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Giriş Tarihi: 30.7.2017 20:34 Güncelleme Tarihi: 30.7.2017 21:03
Dışişleri'nden ABD'ye sert tepki

Sözcüsü Büyükelçi Müftüoğlu: McGurk’ün, 'teki terör örgütlerinin mevcudiyetiyle ülkemizi ilişkilendiren değerlendirmelerine yönelik tepkimiz, üst düzey bir girişimle bizzat adı geçenin dikkatine getirilmiş ve provokatif olarak nitelenebilecek ifadeleri protesto edilmiştir. İlaveten, terör örgütlerinin ve ’ta melce bulmasının altında yatan temel nedenlerin ortadan kaldırılmasının ancak tüm ilgili aktörlerin söylemleri ve eylemleri arasında çelişki bulunmaması yoluyla mümkün olabileceği, Suriye’de terörist örgüt /'nin hangi amaçla olursa olsun desteklenmemesi doğrultusundaki beklentimiz hatırlatılmıştır.

Sözcüsü Büyükelçi Hüseyin Müftüoğlu, 'nin 'la McGurk'ün, 'teki terör örgütlerinin mevcudiyetiyle Türkiye'yi ilişkilendiren değerlendirmelerine tepki göstererek, "provokatif ifadelerin protesto edildiğini" bildirdi.

İdlib'teki terör örgütlerinin mevcudiyetiyle Türkiye ilişkilendiren değerlendirmelerine yönelik açıklama yaptı.

Sözcü Müftüoğlu, McGurk'ün bir düşünce kuruluşunda yaptığı konuşmadaki ifadeleri hakkındaki bir soruya verdiği cevapta, şunları kaydetti:

"ABD'nin DEAŞ'la Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk'ün, İdlib'teki terör örgütlerinin mevcudiyetiyle ülkemizi ilişkilendiren değerlendirmelerine yönelik tepkimiz, üst düzey bir girişimle bizzat adı geçenin dikkatine getirilmiş ve provokatif olarak nitelenebilecek ifadeleri protesto edilmiştir.

İlaveten, terör örgütlerinin ve 'ta melce bulmasının altında yatan temel nedenlerin ortadan kaldırılmasının ancak tüm ilgili aktörlerin söylemleri ve eylemleri arasında çelişki bulunmaması yoluyla mümkün olabileceği, Suriye'de terörist örgüt /'nin hangi amaçla olursa olsun desteklenmemesi doğrultusundaki beklentimiz hatırlatılmıştır."

Müftüoğlu, Türkiye'nin adı geçenin söz konusu beyanlarına ilişkin tepkisinin Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği tarafından da ABD makamları nezdinde yineleneceğini belirtti.

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Dışişleri'nden ABD'ye sert tepki
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