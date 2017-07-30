Dolunun hiç bilmediğiniz bir faydası var

İSA TATLICAN

Türkiye Perşembe akşamı depremden sonra bir doğal afetle daha yüzleşmek zorunda kaldı. Edirne'de başlayan dolu, İstanbul'da bir doğal afete dönüştü. Saat 18.15'te işyerinden evine gitmeye çalışan milyonlarca İstanbullu belki hayatında ilk defa bu kadar büyük dolunun yağdığına şahit oldu. Arabaların ve evlerin camları kırıldı, vinçler devrildi, yüzyıllık duvarlar yıkıldı, binaların dış cepheleri hasar gördü. Peki İstanbul'a neden onlarca yıldan sonra böyle bir dolu yağdı. Artık iklimler tamamen değişiyor mu? Bundan sonra bu tarz doğal afetler beklemeli miyiz? Türkiye'de bu konunun uzmanı birkaç isimden biri olan Prof. Mikdat Kadıoğlu'na sorduk. İşte Kadıoğlu'nun SABAH'a yaptığı açıklamadan bazı başlıklar: