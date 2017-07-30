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'den acı haber: 1 asker şehit oldu

DHA

Gündem Haberleri

Giriş Tarihi: 30.7.2017 10:39 Güncelleme Tarihi: 30.7.2017 10:40

Bayköyü Testere Tepes bölgesindeki operasyonda 1 asker şehit oldu

Bayköyü Testere Tepes bölgesindeki operasyonda 1 asker şehit oldu
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Hakkari'den acı haber: 1 asker şehit oldu
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