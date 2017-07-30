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Kumpas savcısından halka: Cahil yığınlar

Nazif KARAMAN
NAZİF KARAMAN

Gündem Haberleri

Giriş Tarihi: 30.7.2017
Kumpas savcısından halka: Cahil yığınlar

kumpasının baş aktörü, tutuklu eski savcı ’nın gizlendiği evde çıkan günlüğünde, darbeye direnen insanlar için ‘cahil yığınlar’ yazdığı ortaya çıktı

'cü yargı yapılanmasının kilit isimleri arasında yer alan, kumpasının baş aktörü eski özel yetkili savcı hakkında Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. Başsavcı Vekili Erdal Kuruçay tarafından hazırlanan 51 sayfalık iddianamede, darbe girişimi sonrası uzun süre firari olan Sarıkaya'nın evinde ele geçirilen dijital materyallerin, Siber Polis tarafından halen incelendiği kaydedildi.

DARBECİLER 'GARİBAN'MIŞ
Sarıkaya'nın ByLock kullandığı kaydedilen iddianamede, şüphelinin, 25 Aralık kumpas savcısı , MİT TIR'larını durduran savcı Aziz Takçı ve 17 Aralık kumpas savcısı ile FETÖ'nün yargı imamı ile irtibatlı olduğu ifade edildi. İddianamede, Sadrettin Sarıkaya'nın İstanbul Kayaşehir'de yakalandığı FETÖ hücre evinde ele geçirilen bir günlüğe de yer verildi. Günlükte Sadrettin Sarıkaya'nın 15 Temmuz darbe girişimi için 'tiyatro' nitelemesinde bulunduğu, darbe nedeniyle hakkında işlem yapılan Fethullahçılar için ise; "Gariban ve masumlar, oluşturulan korku imparatorluğuyla lime lime ediliyor" ifadelerini kullandığı kaydedildi.

ERDOĞAN VE HALKA HAKARET
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret satırlarının da yer aldığı günlükte, 15 Temmuz darbe girişimine tepki göstermek amacıyla sokaklara dökülen halka ise 'hipnoz edilmiş sürü' ve 'cahil yığınlar' ifadeleri kullandığına işaret edildi. Hazırlanan iddianame, Sadrettin Sarıkaya hakkında Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nde MİT Kumpası ile ilgili devam eden dava ile birleştirilmek üzere Yargıtay'a gönderildi.
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Kumpas savcısından halka: Cahil yığınlar
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