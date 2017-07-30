Prof. Dr. Varank ve 15 Temmuz şehitleri anıldı

İstanbul Anadolu Kuzey Kamu Hastaneleri Birliği tarafından Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Sancaktepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde düzenlenen programda, Prof. Dr. İlhan Varank ve 15 Temmuz şehitleri anıldı.

Programa, İlhan Varank'ın eşi Saadet Varank, ablası Ayşe Arslantürk, Çevre ve Şehircilik Bakanı Müsteşar Yardımcısı olan kuzeni Fatma Varank, İstanbul Anadolu Kuzey Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Doç. Dr. Kamil Özdil, Sancaktepe Kaymakamı Adnan Çakıroğlu, Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem ve ilgililer katıldı.

İstiklal Marşı ve saygı duruşuyla başlayan programda Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) tarafından Şehit Prof. Dr. Varank'ın anısına hazırlanan kısa film gösterildi.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından hastanede doğan ilk erkek bebek olan ve "İlhan" adı verilen bebeğe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank'ın eşi Saadet Varank ve protokol üyeleri bir süre ilgi göstererek fotoğraf çektirdi.

Saadet Varank, yaptığı konuşmada, eşinin adının yaşatılmasından dolayı gururlu olduğunu dile getirdi. Hastaneyi de çok beğendiğini ifade eden Varank, "kahraman bir milletin güzel hastanelere" layık olduğunu söyledi.

Hastanede doğan ilk erkek bebeğe "İlhan" adının verilmesinin kendisini mutlu ettiğini dile getiren Varank, "Çok tatlı bir bebek, hayırlı ve uzun bir ömrü olmasını diliyorum. Adıyla yaşasın inşallah." dedi.

Şehit Prof. Dr. Varank'ın kuzeni Fatma Varank da ülke olarak çok büyük bir badirenin atlatıldığını aktardı. Darbe girişimi sırasında uçakta olduğunu aktaran Varank, "Atatürk Havalimanı'na indiğimizde darbe olmuş dediler. Böyle bir şey olabilir mi dedik ama gerçekti. Tankları gördüğümüzde anladık, ne yapacağımızı bilemedik." diye konuştu.

Varank, şunları kaydetti:

"Yaklaşık bir yıldır Güneydoğu'daki terörde zarar gören bölgelerde ihya çalışmalarında bulunuyorum. Bir fiil gidip geliyorum ama o gün İstanbul'da yaşadığım o duyguyu hiçbir yerde yaşamadım. En son üç hafta önce kuzenlerimizle Kudüs'e gittik ve o duyguyu ilk defa orada yaşadım. Olaysız olan son cumayı orada kılmak bize nasip oldu. Orada kuzenlerimizle dua ettik ve dedik ki; 'Allah'ım biz 15 Temmuz'u 16 Temmuz'da zaferle atlatmamış olsaydık şu anda ülkemizin camilerine de giremeyecektik. Çünkü İsrail askeri kapıda bekleyerek istediğini içeri alıyordu istediğini almıyordu. Bu çok büyük bir şey, onun için devletimle milletimle bir kez daha gurur duydum. Böyle bir anma töreni düzenlediğiniz için ve hastaneye kuzenimin adını verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Allah ona şehitliği nasip etti. İnşallah hepimize de nasip eder."

Program, Şehit Prof. Dr. İlhan Varank anısına oluşturulan özel bölümdeki toplu fotoğraf çekiminin ardından katılımcıların hastaneyi gezmesiyle sona erdi.