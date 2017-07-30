Venezuela'nın Ankara Büyükelçisinden "FETÖ" tepkisi!

Venezuela'nın Ankara Büyükelçisi Jose Gregorio Bracho Reyes, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kime hizmet ettiğini bildiklerini belirtti.

Türkiye'de 15 Temmuz 2016'da gerçekleşen darbe girişimine değinen Reyes, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Avrupa'nın emperyalist hırslarına karşı Türkiye, kendini güçlü şekilde savunabilir. Türkiye'ye karşı gerçekleştirilen darbe girişiminin arkasında bu hırsların olduğunu biliyoruz. Avrupa'nın beslediği emperyalist hırslara hizmet eden yalakalar var. 15 Temmuz da bunun açık bir örneği. Bu hırsların sonucu olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın haklı ve meşru hükümetinin yıkılmaya çalışılmasını bütün dünya gördü. FETÖ örgütüne mensup olsalar da kime hizmet ettiklerini çok iyi biliyoruz. Venezuela, bu hain darbe girişimini lanetleyen Latin kökenli ilk ülkedir. Hükümetim darbe gecesi beni aradı ve olayla ilgili detayları sordu. Bunun demokratik Türk devletine karşı gerçekleştirilen bir darbe olduğunu belirttik. Bunun sonucunda da Devlet Başkanımız derhal bu hain saldırıyı kınadı."