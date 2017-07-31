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100 dini öndere çağrısı

ZÜBEYDE YALÇIN
ZÜBEYDE YALÇIN

Gündem Haberleri

Giriş Tarihi: 31.7.2017
100 dini öndere FETÖ çağrısı
AK Parti İstanbul Milletvekili , tehdidinin geçmediğini, bunlardan "sahtekar, yalancı, iki yüzlü" gibi tabirlerle kurtulmanın mümkün olmadığını belirterek, "Türkiye'nin önde gelen dini alimlerinin toplanıp bunları mürted ilan etmesi gerekir" dedi. Külünk, 100 alime mektup yazıp FETÖ için toplanmaları ve mürted ilan etmeleri çağrısı yapacağını açıkladı. Parlamentoda bazı gazeteciler ile sohbet eden Külünk, FETÖ tehdidinin halen devam ettiğini belirterek, "Bu örgüt, emperyalizme itiraz edecek bütün kavramları tükettirdi. Ama küresel güç merkezi bu coğrafyayı bırakmayacak. O nedenle yarın bu örgütün yerine başka bir örgüt çıkarırlar. Biz bu örgüte sıkışıp kalırsak ve asıl bu örgüt üzerinden yapılanları görüp tedbir almazsak, bu örgüt gider başka bir örgüt gelir" diye konuştu.
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100 dini öndere FETÖ çağrısı
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