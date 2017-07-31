3. Ordu Komutanlığındaki darbe girişimi davası başladı

Erzincan'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine katıldıkları ve örgütün kentteki sözde "ana komuta kademesi"nde yer aldıkları iddia edilen, aralarında örgütün sözde "sıkıyönetim komutanı", eski 3. Ordu Harekat Kurmay Yarbaşkanı Tuğgeneral Ekrem Çağlar ile örgütün sözde "3. Ordu Komutanlığına bağlı komutanlardan sorumlu mahrem imamı" olduğu öne sürülen Yrd. Doç. Dr. Veli Karagöz, eski İl Jandarma Komutanı Albay Murat Orhan Tonğ ve subayların bulunduğu 14'ü tutuklu 22 sanık, ilk kez hakim karşısına çıktı.

Erzincan 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuklu sanıklar Ersoy Aktaş, Hasan Yıldırım, Talat Öğütçü, Gökhan Salbaş, Mesut Gülmez, Yusuf Er, Muharrem Cansın, Cem Yeşilyurt, Mehmet Fatih Kandemir, Cihan Bayır ile tutuksuz yargılanan Ali Ölmez, Adem Tosun, Murat Akçay, Hamit Öz, Murat Akbaş, Hakan Korkmaz, Aydın Çuvalcı hazır bulundu.

Diğer sanıklardan eski Tuğgeneral Ekrem Çağlar, tutuklu bulunduğu Çorum L Tipi, Veli Karagöz, Elazığ T Tipi, eski Albay Murat Orhan Tonğ, Tokat T Tipi ve Şakir Akbulut, Sincan 1 No'lu F Tipi Ceza İnfaz Kurumundan Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı. Tutuksuz sanık Gürsel Bayram ise duruşmaya gelmedi.

Tanıklar, sanık yakınları ve avukatları ile izleyicilerin de yer aldığı duruşma, sanıkların kimlik tespitiyle sürüyor.

Duruşma nedeniyle güvenlik güçleri, adliye içi ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı.

İDDİANAMEDEN

Davanın, Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akif Aktaş tarafından hazırlanan 153 sayfalık iddianamesinde, FETÖ'nün darbe girişimine katıldıkları iddia edilen dönemin 3. Ordu Harekat Kurmay Yarbaşkanı Tuğgeneral Ekrem Çağlar ile örgütün sözde "3. Ordu Komutanlığına bağlı komutanlardan sorumlu mahrem imamı" olduğu belirtilen Yrd. Doç. Dr. Veli Karagöz, dönemin İl Jandarma Komutanı Albay Murat Orhan Tonğ ve subayların da aralarında olduğu biri sivil, diğerleri askeri personel 22 kişi, "sanık" sıfatıyla yer alıyor.

FETÖ/PDY'nin ortaya çıkışı, yapılanması ve darbe girişimi sırasında yaşananlar hakkında bilgiler aktarılan iddianamede, bu yapılanmanın cebir, şiddet ve diğer hukuk dışı yöntemleri kullanarak devlet otoritesini baskı altına almayı, zaafa uğratmayı, yönlendirmeyi, alternatif otorite olarak ortaya çıkmayı ve devlet otoritesini ele geçirmeyi hedefleyen "silahlı terör örgütü" olduğu vurgulanıyor.

İddianamede, darbe girişimi öncesi örgütün sözde "sıkıyönetim direktifi"nin, dönemin Genelkurmay Personel Planlama Daire Başkanı Tuğgeneral Mehmet Partigöç tarafından "Yurtta Sulh Konseyi Başkanı" imzasıyla Erzincan'a gönderildiği belirtilerek, buna göre dönemin 3. Ordu Harekat Yarbaşkanı Tuğgeneral Çağlar'ın, Erzincan'da "sıkıyönetim komutanı" olarak görevlendirildiği kaydediliyor.