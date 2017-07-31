Cephanelikleriyle birlikte yok edildiler

Terör örgütü PKK
'ya Şırnak Beytüşşebap'ta ağır darbe vuruldu. Önceki gün Faraşin bölgesinde düzenlenen hava destekli operasyonda PKK'lı 10 terörist etkisiz hale getirildi.
KATO SORUMLUSU ÖLDÜRÜLDÜ
Öldürülen teröristler arasında PKK'nın "Kato Jirka cephe sorumlusu", "Derya" kod adlı terörist ile sözde "karargâh takımının" da yer aldığı öğrenildi. Teröristlerin etkisiz hale getirildikleri bölgelerde ise çok sayıda silah ele geçirildi.
CEPHANELİK ELE GEÇİRİLDİ
Faraşin bölgesinde hava destekli operasyonun yapıldığı bölgede yapılan arazi taramasında ise 6 adet AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği, 1 adet M-16 piyade tüfeği, 33 adet AK-47 Kalaşnikof şarjörü, 5 adet M-16 şarjörü, 840 adet AK-47 Kalaşnikof fişeği, 100 adet M-16 fişeği, 14 adet el bombası, 2 adet el dürbünü, 2 adet hafıza kart okuyucu, 2 adet flash bellek, 1 adet rüzgar ölçer, 1 adet termal kamera ve muhtelif ilaçlar ile örgüt dokümanları ele geçirildi.
SİLAHLAR TOPRAĞA GÖMÜLMÜŞ
Şırnak Valiliği'nden yapılan açıklamada ise aynı bölgede bulunan Doğanyol köyü bölgesinde örgüte ait depoda toprağa gömülü olarak çok sayıda silah bulundu. Valilik, depoda 4 adet RPG-7 roketatar, 253 adet RPG-7 roketatar mühimmatı, 50 adet anti personel mayını, 250 adet sevk fişeği, 93 adet taarruz el bombası, 22 adet savunma el bombası ve 9 adet fünye ele geçirildiğini duyurdu.
TERÖR YUVASI KANDİL HAVADAN VURULDU
Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekâtında, 3 silah mevzisi ile 2 mağara imha edildi, ilk belirlemelere göre eylem hazırlığında olan 3 terörist etkisiz hale getirildi.
KAÇARKEN YAKALANDI
PKK'ya yardım ve yataklık yapmak suçundan kesinleşmiş 1 yıl 6 ay hapis cezası bulunan Erkan Teyfur (50), Yunanistan'a kaçmak isterken, Aydın Kuşadası'nda yakalandı. Zanlı, mahkemece tutuklandı.