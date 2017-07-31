Çocuklar Duymasın'da FETÖ'nün kitabı tepki topladı

Çocuklar Duymasın'ın yeni bölümünde skandal bir olay yaşandı. Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarda dizide kullanılan bir kitaplıkta Haluk ve Meltem karakterlerinin konuştuğu sırada arkada bulunan kütüphane rafındaki detay dikkat çekti.

Rafta 'Barış Köprüleri' adlı kitabın yer aldığı göze çarptı. Bu kitabın terör örgütü FETÖ'nün dünya ülkelerindeki yapılanmalarının en önemli basamağının anlatıldığı 'Barış Köprüleri' adlı kitap olduğu yorumları yapıldı.

Kanal D'nin dizisinde FETÖ kitabı!

Dizinin yapımcısı Birol Güven tarafından veya Kanal D yetkililerinden herhangi bir açıklama yapılmadı.

İşte sosyal medyadan gelen tepkiler: