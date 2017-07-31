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'da 'nün kitabı tepki topladı

Giriş Tarihi: 31.7.2017 12:42 Güncelleme Tarihi: 31.7.2017 12:58
Çocuklar Duymasın'da FETÖ'nün kitabı tepki topladı

Doğan Medya bünyesinde faaliyet gösteren Kanal D’de yayınlanan dizide bir skandal yaşandı Dizideki kitaplıkta 'nün kirli faaliyetlerini dünyaya tanıttığı "Barış Köprüleri; Dünyaya açılan Türk Okulları" isimli kitap izleyicilere gösterildi. Kaynak Holding’e bağlı Ufuk Yayınları’ndan çıkan kitabın tanıtımının bir dizide yapılması sosyal medyada tepki topladı.

'ın yeni bölümünde skandal bir olay yaşandı. Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarda dizide kullanılan bir kitaplıkta Haluk ve Meltem karakterlerinin konuştuğu sırada arkada bulunan kütüphane rafındaki detay dikkat çekti.

Rafta 'Barış Köprüleri' adlı kitabın yer aldığı göze çarptı. Bu kitabın terör örgütü 'nün dünya ülkelerindeki yapılanmalarının en önemli basamağının anlatıldığı 'Barış Köprüleri' adlı kitap olduğu yorumları yapıldı.

Kanal D'nin dizisinde FETÖ kitabı!

Dizinin yapımcısı tarafından veya Kanal D yetkililerinden herhangi bir açıklama yapılmadı.

İşte sosyal medyadan gelen tepkiler:

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Çocuklar Duymasın'da FETÖ'nün kitabı tepki topladı
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