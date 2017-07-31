İslam ülkelerine FETÖ seferberliği!

AK Parti, Fethulahçı Terör Örgütü'yle mücadele için başlattığı yurtdışı seferberliğini sürdürüyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker
ABD, İngiltere'nin ardından bu kez İran'da düşünce kuruluşları, basın temsilcileri ile bir araya gelerek FETÖ
'nün darbe girişimini, Gülen'in terör örgütü lideri olduğunu belgelerle anlattı. Eker, örgütün tüm İslam ülkeleri için bir tehlike olduğunu vurgulayarak, "Bu örgütün 160'a yakın ülkede faaliyeti, bağlantısı var. Her platformda nasıl bir kanlı terör örgütü olduğunu anlatmaya devam edeceğiz" dedi.
FETÖ-PKK İŞBİRLİĞİ
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Eker, FETÖ'yü her platformda anlatmaya devam ettiklerini vurgulayarak, şimdiki durağın İslam ülkeleri olduğunu belirtti. Ortadoğu'da haritaların değiştirilmesine yönelik operasyonlara dikkat çeken Eker, "PKK, FETÖ'yü kim besliyor, destekliyor? Kendinden mi ibaret, yoksa FETÖ'yü kullanan birileri mi var? Bazı ülkeler bu örgütlerin üssü gibi davranıyor. Biz ağır bedelle bu örgütlerden gelen tahribatı önledik. İslam ülkelerinde de gerçek yüzlerinin bilinmesini istiyoruz. Bu bölgedeki herhangi problem en çok İran ve Türkiye'yi yaralar" diye konuştu.
DARBE SONRASI MÜCADELE
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Eker, İran'da düzenlenen "15 Temmuz darbe girişiminin anatomisi ve darbe sonrası FETÖ ile mücadele" adlı panelde yaptığı konuşmada da örgütün sadece Türkiye için değil tüm İslam ülkeleri için bir tehdit olduğunu söyledi. FETÖ'nün dünyayı küresel ölçekte ele geçirmeye çalışan sinsi bir terör örgütü olduğunu belirten Eker, "Bir örgüt bu kadar ülkede niye örgütlensin? O ülkelerde de derin çalışmalar yapıyor. Bu örgütün gerçek yüzünün bütün İslam ülkelerinde bilinmesi gerektiğine inanıyoruz" şeklinde konuştu. Eker, "Gittiğimiz ülkelerde Türkiye'nin tezlerini, Gülen'in terör örgütü lideri olduğunu muhataplarımıza anlatıyoruz" değerlendirmesini yaptı.
AHTAPOT GİBİ SARIYOR
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker, FETÖ'nün yerleştirildiği ülkelerde aynı strateji ile hareket ettiğini söyleyerek, FETÖ'nün bulunduğu ülkelerdeki devlet yönetimlerini ahtapot gibi sardığını vurguladı. Eker, örgütün Türkiye aleyhine propaganda çalışmalarını da hala bu ülkelerde sürdürmeye devam ettiğini belirtti.