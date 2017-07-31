İşte FETÖ'nün kaymakam kadrosu

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 15 Temmuz darbe girişiminin ardından FETÖ'nün mülkiye yapılanmasına ilişkin çok kritik bir soruşturma başlattı. FETÖ'nün kaymakamlarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında kaymakam imamları tespit edildi. Kaymakamların çalışma evlerinde nasıl yetiştirildiği, sınavlara nasıl hazırlandığı ortaya çıkarıldı. Kaymakam imamlarından T.A. isimli şüpheli FETÖ evlerinde yetiştirdikleri Kaymakam adaylarını tek tek deşifre etti. Buna göre FETÖ kaymakam adaylarıyla sürekli toplantılar yapmış. Toplantılara devamlı gelenler ve himmetini düzenli ödeyenlere kaymakamlıkta öncelik verilmiş. T.A. ifadesinde, "Ben örgüt içinde Suat kod ismini kullandırdım. Toplantı konularını Osman Hilmi Özdil'den sonra emniyet imamı olan Ahmet kod adlı Abdülletif Tapkan bana söylerdi.

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'ZEKAT' ADI ALTINDA HİMMET

Ayrıca ayda 1 sefer olmak üzere toplantıya katılan şahıslar ile ilgili değerlendirmemi isterdi. Toplantı devamlılıkları var mı, aksatan var mı, toplantılara aktif olarak kimler katılır, himmet ödemesini düzenli ödeyenler ve aksatanlar kimler şeklinde sorular sorardı. Ben de ayda 1 kendisine bilgileri aktarırdım. Toplantılarıma katılan kaymakam adayları zekat adı altında bana ödeme yaparlardı. Ben de bu topladığım zekatları Tapkan'a iletirdim." diye konuştu.

EN ÇOK 101. DÖNEMDE SIZDILAR

T.A. ifadesinde FETÖ'nün en çok 101. dönemde mülkiyeye örgüt üyesi yerleştirdiğini belirterek kendisinin ve emniyet imamı Abdülletif Tapkan'ın koordinesindeki toplantılara katılıp himmet veren kaymakam adaylarını isim isim savcılara verdi. T.A.'nın verdiği listeden FETÖ'nün 101. dönem mülkiye katalogu oluşturuldu.

PROF. DR. AHMET KELEŞ'TEN KRİTİK AÇIKLAMALAR

FETÖ ELEBAŞININ CLİNTON'A MONİCA TESELLİSİ MEKTUBU

FETÖ elebaşı Gülen'in, eski ABD Başkanı Bill Clinton'a başkanlığı kazanmasından dolayı tebrik, Monica krizi sebebiyle de teselli ihtiva eden mektup yazdığı ortaya çıktı.

Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, FETÖ'ye ilişkin soruşturmada, kapatılan Zaman gazetesinin eski başyazarı Ali Ünal hakkında Başkanı Bill Clinton'a Monica krizi sebebiyle yazdığı teselli mektubuna ilişkin bilgiler yer aldı.

1990'DA YURT DIŞINA AÇILDI

FETÖ'nün 1990 yılından itibaren yurt dışına açılıp belirlenen ülkelere adamlarını gönderdiğini belirten Ünal, ilk olarak ABD'ye Abdullah Aymaz'ın gönderildiğini, daha sonra da bu kişinin yerine Necdet Başaran'ın görevlendirildiğini iddia etti. ABD'de bulunduğu sürede zaman zaman FETÖ'nün sözde "ülke imamları" ile tanışma fırsatı bulduğunu belirtti. FETÖ elebaşı Gülen'in mektuplarını İngilizce'ye çevirdiği belirtilen Ali Ünal'ın, Gülen'in Papa, Dalai Lama ve eski ABD Başkanı Bill Clinton'a yazdığı mektuplarla ilgili ifadeleri de iddianamede yer aldı.

BAŞKANLIĞINI TEBRİK ETMİŞ

Gülen'in, eski ABD Başkanı Bill Clinton'a başkanlığı kazanmasından dolayı tebrik, Monica krizi sebebiyle de teselli ihtiva eden mektup yazdığını vurgulayan Ünal, "Dalai Lama ile Clinton'a yazılan mektupların çevirisini yaptım. Papa'ya yazılan mektubu kim yazdı bilmiyorum" beyanında bulundu. (Akşam)



