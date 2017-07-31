Kore heyeti gelince duygusal anlar yaşandı

Büyükçekmece'nin Güney Kore'deki kardeş şehri Cheonan'dan gelen heyet, Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün ile birlikte ilçede yaşayan Kore gazilerini evlerinde ziyaret ederek madalya takdim etti.

Kore Gazisi Yaşar Erkanlı ve Ahmet Özkan'ı ziyaret eden Oh Seoggyo başkanlığındaki Cheonan Belediyesi heyeti, Kore'de savaşan Türk askerlerine büyük saygı ve minnet duyduklarını ifade ederek; "Kore'nin özgürlüğü ve demokrasisi için savaşan Türk askerlerine minnet borçluyuz. Kore ile Türkiye'nin tarihten gelen bu güçlü bağı bundan sonraki kuşaklar arasında da geliştirilerek sürdürülecektir" dediler.





Kore gazisi Erkanlı ve Özkan'a Kore Cumhuriyeti tarafından gönderilen nişanları takdim ederek önünde yere eğildiler. Gazi Erkanlı ve Özkan'a saygı için yere kapaklanan Korelileri gören Başkan Hasan Akgün ve yanındakiler duygu dolu anlar yaşadı. Bu sıradı çekilen fotoğraf ise görenleri gözyaşına boğdu.

BELEDİYE BAŞKANI AKGÜN: ÇOK DUYGULANDIK



Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Kore ve Türk halkları arasında Kore Savaşı'ndan sonra başlayan sıcak dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin her yıl gelişerek pekiştirildiğini belirterek, "Güney Kore'deki kardeş şehrimiz Cheonan Belediyesi heyeti 18. Uluslararası Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali'ne katılıp, ilçemizde yaşayan Kore gazilerimizi ziyaret etmeleri bizleri hem duygulandırdı, hem de çok mutlu etti" diye konuştu.