Silivri Başsavcılığı’ndan ölü bulunan emniyet müdürüyle ilgili açıklama!

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, sabah saatlerinde makamında cansız bedeni bulunan Silivri Emniyet Müdürü Hakan Çalışkan'ın vefatıyla ilgili açıklama yaptı.

Başsavcı Hüseyin Gümüş tarafından yapılan açıklamada, Çalışkan'ın makam odasında 10.40'da ölü vaziyette bulunduğu kaydedildi. Başsavcılığa olayın 10.57'de ihbar edildiği kaydedilen açıklamada olayın tahkiki için acil ve gerekli önlemlerin alındığı kaydedildi.

Olay yerindeki ilk incelemede Hakan Çalışkan'ın makam odasında koltuğunda oturur vaziyette olduğu, başında ateşli silah yarası ve koltuğunun yanındaki zeminde beylik tabancasının olduğunun görüldüğü kaydedildi. Çalışkan'ın 01.10 civarında istirahat etmek üzere makam odasına geçtiği belirtilen açıklamada 10.30'da özel kalem personeli tarafından önce telefon ile arandığı, cevap vermemesi üzerine makam odasına girildiği, hareketsiz ve başından yaralı olduğu görülmesi üzerine sağlık ekiplerine haber verildiği kaydedildi.

Sağlık ekiplerinin geldiği anda Emniyet Müdürü'nün hayatını kaybetmiş olduğunun tespit edildiği açıklamada yer aldı. Adli yönden önem arzeden herhangi bir şüpheli duruma rastlanılmadığı kaydedilen açıklamada, cenazenin otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumuna sevk edildiği belirtildi.

Açıklamada, olayla ilgili başlatılan adli soruşturmanın titizlik ve çok yönlü olarak sürdüğü ifade edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğümüz kadrosunda Silivri İlçe Emniyet Müdürü olarak görev yapmaktayken 31.07.2017 günü vefat eden 3. Sınıf Emniyet Müdürü Hakan Çalışkan'ın, çalışma odasında henüz sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı kedisine ait beylik silahı ile intihar etmiş olduğu olay yeri incelemesinden sonra anlaşılmıştır. Konuyla ilgili tahkikata Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı devam etmektedir" denilmişti.