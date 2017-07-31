Son dakika: FETÖ'cü astsubay tatilde yakalandı

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Mahmutlar Jandarma Karakolu ekipleri, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan FETÖ soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı bulanan ve Van'da astsubay olarak görev yapan Mehmet K. (23), Mahmutlar Mahallesi'ndeki bir otelde tatil yaptığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine akşam saatlerinde belirlenen adrese baskın düzenleyen ekipler, şüpheli Mehmet K.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen şüpheli ifadesinin ardından soruşturmanın devamı için Aksaray'a gönderildi.

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