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: 'cü astsubay tatilde yakalandı

İHA

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Giriş Tarihi: 31.7.2017 15:35 Güncelleme Tarihi: 31.7.2017 15:42
Son dakika: FETÖ'cü astsubay tatilde yakalandı

haberi... Antalya’nın Alanya ilçesinde /PDY soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan astsubay, tatil yaptığı otelde yakalandı.

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Mahmutlar Jandarma Karakolu ekipleri, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı bulanan ve Van'da astsubay olarak görev yapan Mehmet K. (23), Mahmutlar Mahallesi'ndeki bir otelde tatil yaptığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine akşam saatlerinde belirlenen adrese baskın düzenleyen ekipler, şüpheli Mehmet K.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen şüpheli ifadesinin ardından soruşturmanın devamı için Aksaray'a gönderildi.

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Son dakika: FETÖ'cü astsubay tatilde yakalandı
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