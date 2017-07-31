Silivri Emniyet Müdürü Hakan Çalışkan makamında başından tabancayla vurulmuş halde bulundu.

Alınan bilgiye göre, Silivri Emniyet Müdürlüğüne sabah saatlerinde gelen çalışanlar, Çalışkan'ı makamında başından vurulmuş halde buldu. Olay yerine gelen sağlık ekibinin incelemesinde, Çalışkan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Emniyet Müdürlüğüne gelen Cumhuriyet Savcısının incelemesi sürüyor.

OLAYIN İNTİHAR OLUP OLMADIĞI ARAŞTIRILIYOR

Sabah Gazetesi Özel İstihbarat Şefi Nazif Karaman'ın verdiği bilgilere göre, Hakan Çalışkan'ın sabah saatlerinde makamına geldiği ve bir süre sonra özel kalem müdürü tarafından odasında kanlar içerisinde bulunduğu öğrenildi. Çalışkan'ın hemen yanı başında beylik tabancasının olduğu bilgisini veren Karaman, olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatıldığı ve olayın intihar olup olmadığı araştırılıyor.

EMNİYET MÜDÜRÜ ÇALIŞKAN 2 ÇOCUK BABASI

Makamında ölü bulunan Silivri İlçe Emniyet Müdürü Hakan Çalışkan'ın 2 çocuk babası olduğu öğrenildi

Son dakika: İlçe Emniyet Müdürü makamında ölü bulundu