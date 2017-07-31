Son dakika: Tekirdağ’da yakalanan DEAŞ’lının babası bakın kim çıktı!

Edinilen bilgiye göre, Tekirdağ'da yol uygulaması yapan polis ekipleri, şüpheli bir aracı durdurarak araç içerisinde bulunan kişilerin kimliklerini kontrol etti. Yapılan kontroller sonucunda araçta bulunan Abdurrahman A. adlı şüphelinin DEAŞ ile bağlantısı olduğu tespit edildi. Daha sonra gözaltına alınarak sorgulanan şüpheli Abdurrahman A., Suriye'den yasa dışı yollardan Türkiye'ye girdiğini, Halep'te yaşadığı dönemde de DEAŞ içinde faaliyet yürüttüğünü, Deyrizor, Rakka ve Münbiç'te DEAŞ'a ait araçlara bakım yaptığını anlattı.

BABASI DA TANK SÜRÜCÜSÜ

Şüpheli Abdurrahman A. ifadesinde babası Temir Abu Y.'nin de bir dönem rejim yanlısı askeri gruplar içinde faaliyetlerde bulunduğunu anlattı. Polis ekiplerinin genişlettiği araştırmalarında, Temir Y.'nin DEAŞ içinde tank sürücüsü olarak görev aldığı tespit edildi. Tekirdağ Emniyeti'nin yaptığı soruşturmada elde edilen bilgilerin Hatay'la paylaşılması üzerine baba Temir Y.'nin de gözaltına alındığı öğrenildi. Öte yandan Tekirdağ'da yakalanan ve DEAŞ'ın tank bakımcısı olduğu öne sürülen Abdurrahman A. adliyeye sevk edildi.

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