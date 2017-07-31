Televizyonlarda aktivist Suriye'de teröristler!

Avrupa ve Amerika'da, terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısının reklamını yaparak siyasetçi ve sivil toplum örgütlerinin desteğini kazanmaya çalışan "insan hakları aktivistlerinin" Suriye'de PKK kamuflajları içindeyken çekilmiş fotoğrafları ortaya çıktı.

Yenişafak'tan Cihat Arpacık'ın haberine göre, sivil organizasyonlara konuşmacı olarak davet edilen, uluslararası haber kanallarında canlı yayınlara katılarak PKK'nın DEAŞ terörüne karşı savaştığı algısını güçlendirerek terör örgütünü sevimli göstermeye çalışan bu isimler Suriye'ye gidince PKK'lı teröristlerden farksız oluyor.

İtalyan Davide Grasso da PKK'nın yüzlerce Avrupalı teröristlerinden sadece biri. ABD'nin desteğiyle Münbiç'in işgal edilmesinin ardından Avrupa'ya dönen Grasso, örgüt propagandası için seminerler veriyor.

İNGİLTERE MERKEZLİ TELEVİZYONDA CANLI YAYINA ÇIKIYOR

O isimlerden biri İngiltere ordusunda görev yaparken uyuşturucu kullandığı gerekçesiyle ihraç edilen sonrasında arkadaşlarıyla banka soymaya teşebbüs ettiği için hapse atılan Steve Kerr. Kerr, İngiltere merkezli Sky News televizyonuna bağlanarak Suriye'deki insani krizle ilgili bilgiler veriyor. Ancak bu isim, PKK kamuflajları içinde çatışmalara katıldı hatta yaralandı. Tedavi edildikten sonra tekrar cepheye dönmek için vakit kaybetmedi.

İngiltere ordusundan uyuşturucu kullandığı için atılan Steve Kerr aynı zamanda banka soyguncusu. PKK saflarında çatışan terörist Kerr, İngiliz medyasının ikonu. İngiliz televizyonları Suriye'deki insanlık dramını terörist üzerinden haber olarak veriyor.

SÖZDE VAKIF GÖREVLİSİ

Kerr gibi diğer bir isim ise yine İngiliz olan Macer Gifford. Çok sayıda Avrupa ülkesinde, konuşmacı olarak programlara katılan, üniversitelerde konferanslar veren Gifford da tıpkı Kerr gibi PKK'nın silahlı militanları arasında bulunuyor. Gifford, örgütün Avrupalı teröristlerin temsilcisi konumunda. Bu isim de zaman zaman Sky News yayınlarına katılıyor. Gifford, Kerr ile birlikte PKK'lı teröristlere tıbbi malzeme ulaştırılmasını sağlıyor. Gifford aynı zamanda ABD desteğiyle kurulan Rojova Dostları Vakfı'nın da başkanlığını yapıyor.

İngiliz Macer Gifford da tıpkı Kerr gibi PKK'nın silahlı militanları arasında bulunuyor. Örgütün Avrupalı teröristlerin temsilcisi olan Gifford, Avrupa'daki ülkelerindeki etkinliklere konuşmacı olarak katılıyor.

İTALYAN TERÖRİST KONFERANSLARA KATILIYOR

Davide Grasso ise bir İtalyan. O da PKK saflarında çatışmalara katılan yüzlerce batılıdan biri. PKK'nın ABD savaş uçakları ve askeri malzeme yardımıyla Münbiç'i işgal etme harekatına aktif bir şekilde katılan Grasso, Münbiç'in PKK eline geçmesinin ardından Avrupa'ya dönerek 'sivil' konferanslara başladı. Birçok sivil toplum örgütünün konferanslarında yaptığı konuşmalarda PKK propagandası yapan Grosso üniversitelerdeki öğrenci gruplarından da destek alıyor.

KUCAK AÇIYORLAR

Suriye'de PKK çatısı altında savaşan batılı militanlar sık sık Suriye dışına çıkarak Avrupa ülkelerine çok rahat bir şekilde gidebiliyor. PKK'ya para toplayan ve propagandasını yapan bu isimlerin hiçbir engelle karşılaşmaması Avrupa'nın teröre verdiği desteği açık şekilde gözler önüne seriyor.