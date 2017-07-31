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: bölgesinde 3 etkisiz hale getirildi

AA

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Giriş Tarihi: 31.7.2017 08:27 Güncelleme Tarihi: 31.7.2017 08:37
TSK: Zap bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri Irak'ın kuzeyindeki bölgesine hava operasyonu düzenledi, 3 etkisiz hale getirildi. Operasyonda bölücü terör örgütüne ait 2 lojistik destek tesisi ile 2 da imha edildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, güvenlik güçlerine saldırı hazırlığında olduğu belirlenen bölücü terör örgütü üyelerinin tespiti üzerine, dün akşam saatlerinde Irak'ın kuzeyindeki bölgesine hava harekatı düzenlendi.

Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı savaş uçaklarınca bölücü terör örgütüne ait 2 lojistik destek tesisi ile 2 imha edildi.

Harekatlar sonucu ilk belirlemelere göre, eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 3 etkisiz hale getirildi.

Görevlerini başarıyla tamamlayan jetler, emniyetle üslerine döndü.

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TSK: Zap bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
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