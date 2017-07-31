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'da aranan 2 kişi yakalandı

AA

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Giriş Tarihi: 31.7.2017 16:18
Van'da aranan 2 kişi yakalandı

'da haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şubesi ekiplerince, çeşitli suçlardan kesinleşmiş cezaları nedeniyle haklarında arama kararı bulunan kişilere yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda bazı adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 23 ayrı suçtan 36 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.C. ve "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan kesinleşmiş 3 yıl 9 ay hapis cezası bulunan M.Ç'yi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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Van'da aranan 2 kişi yakalandı
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