YAŞ'ın ne zaman toplanacağı belli oldu

Şura, Başbakan Yıldırım başkanlığında 2 Ağustos Çarşamba günü Çankaya Köşkü'nde toplanacak. Şura üyeleri, toplantı öncesi Anıtkabir'i ziyaret edecek, şura çalışmaları bir günde tamamlanacak. Geçen yıl Adalet Bakanı olarak toplantıda yer alan Bekir Bozdağ, toplantıya bu kez başbakan yardımcısı unvanıyla katılacak. Fikri Işık ise daha önce Milli Savunma Bakanı olarak katıldığı toplantıda başbakan yardımcısı olarak görev alacak. Başbakan Yardımcıları Recep Akdağ, Hakan Çavuşoğlu ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu toplantıya ilk defa katılacak. Daha önce Yüksek Askeri Şura toplantısına başbakan yardımcısı unvanıyla katılan Nurettin Canikli ise bu kez Milli Savunma Bakanı unvanıyla masada yer alacak.

Yüksek Askeri Şura, Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında 2 Ağustos Çarşamba günü toplanacak. Çankaya Köşkü'ndeki toplantıya bazı bakanlar ilk defa katılacak, bazı bakanlar ise yeni görevleriyle masadaki yerini alacak.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Başbakan Yıldırım başkanlığındaki Yüksek Askeri Şura, olağan toplantısını 2 Ağustos Çarşamba günü Çankaya Köşkü'nde yapacak.

Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) darbe girişiminin ardından yapılan değişiklikler kapsamında şura toplantılarının ağustos ayında yapılması zorunluluğu kaldırılmış, bunun yerine toplantının başbakanın çağrısıyla ihtiyaç duyulan zamanlarda yapılması kararlaştırılmıştı.

Başbakan Yıldırım'ın çağrısı üzerine Yüksek Askeri Şura toplantısı teamüllere uygun olarak ağustos ayının başında yapılmasına karar verildi. Başbakan Yıldırım başkanlığındaki şura üyeleri toplantı öncesi Anıtkabir'i ziyaret edecek.

ÇOK SAYIDA TERFİ VE ATAMA ÇIKABİLİR

"Çok gizli" nitelikli toplantı bir günde tamamlanacak. Toplantıda FETÖ ile mücadele kapsamında Türk Silahlı Kuvvetlerindeki çalışmaların yanı sıra albay, general/amiral terfi ve atamalarının gündeme gelmesi bekleniyor.

ÇANKAYA KÖŞKÜ'NDEKİ 3'ÜNCÜ TOPLANTI

Darbe girişimi sonrasında Yüksek Askeri Şuranın yapısında da değişikliğe gidilmişti. Daha önce Genelkurmay Başkanlığı Karargahı'ndaki "Çakmak Salonu"nda yapılan "çok gizli" nitelikli toplantı, Çankaya Köşkü'nde yapılmaya başlanmış, üyelerinde de değişiklik olmuştu. Çankaya Köşkü'ndeki ilk şura toplantısı darbe girişimi sonrasında Başbakan Yıldırım başkanlığında 28 Temmuz 2016'da gerçekleştirilmişti.

Yıldırım başkanlığında Çankaya Köşkü'ndeki ikinci şura toplantısı ise 23 Ağustos 2016'da yapılmıştı. Özellikle görev süresinin uzatılması uygun görülen albaylarla ilgili konuların ele alındığı toplantıda şura yeni yapısıyla ilk defa toplanmıştı.

Şuranın yapısındaki değişiklikle başbakan yardımcılarının yanı sıra adalet, dış ve içişleri bakanları da toplantılara katılmaya başlamış, ordu ve donanma komutanlarının şura üyelikleri kaldırılmıştı.

Böylelikle başbakan başkanlığında toplanan şuranın üyeleri genelkurmay başkanı, başbakan yardımcıları, adalet bakanı, dışişleri bakanı, içişleri bakanı, milli savunma bakanı ve kuvvet komutanları olarak yeniden belirlenmişti. Ayrıca daha önce Genelkurmay Başkanlığınca yürütülen şuranın sekretarya hizmetlerini yürütme görevi Milli Savunma Bakanlığına devredilmişti.

ŞURANIN YENİ ÜYELERİ

Buna göre, Çarşamba günü Çankaya Köşkü'nde Başbakan Yıldırım başkanlığındaki toplantıya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Başbakan Yardımcıları Bekir Bozdağ, Mehmet Şimşek, Fikri Işık, Recep Akdağ ve Hakan Çavuşoğlu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ile Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Bostanoğlu ile Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal katılacak.

Bazı bakanların ilk defa katılacağı şura toplantısında bazı isimler ise yeni görevleriyle masadaki yerini alacak. Buna göre, daha önce Adalet Bakanı olarak toplantıda yer alan Bekir Bozdağ, bu sefer başbakan yardımcısı unvanıyla katılacak. Fikri Işık da daha önce Milli Savunma Bakanı olarak katıldığı toplantıda başbakan yardımcısı olarak görev alacak. Başbakan Yardımcıları Recep Akdağ, Hakan Çavuşoğlu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise toplantıya ilk defa katılacak.

Daha önce Yüksek Askeri Şura toplantısına başbakan yardımcısı ünvanıyla katılan Nurettin Canikli ise bu kez Milli Savunma Bakanı olarak masada yerini alacak.

KUVVET KOMUTANLARININ DURUMU

Terfi ve atamaların da ele alınacağı şura toplantısı kapsamında belirlenecek en önemli konu ise kuvvet komutanlarının durumu olacak.

Milli Savunma Bakanının önerisi, Başbakanın imzası ve Cumhurbaşkanının onayıyla belirlenen kuvvet komutanlıklarında görev süreleri doluyor. Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Bostanoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal'ın durumları şuradaki atama ve terfilerle belirlenecek. Mevcut kanun, görev süreleri dolan kuvvet komutanlarının görev süreleri uzatılmasına imkan tanıyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu'na göre kuvvet komutanlıgˆına atanan orgeneral-oramiraller iki yıl bu go¨revde kalabiliyor. Bu su¨re, Milli Savunma Bakanının inhası, Bas¸bakanın imzalayacagˆı ve Cumhurbas¸kanının onaylayacagˆı kararnameyle birer yıllık su¨relerle yas¸ haddine kadar uzatılabiliyor. Go¨revdeki kalıs¸ su¨relerinin tespitinde ise atandıkları yılın 30 Agˆustos tarihi esas alınıyor.

Yüksek Askeri Şura toplantısında alınan kararların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayının ardından kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.