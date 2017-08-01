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3 polis müdüründen ihbarına sumen altı

ABDURRAHMAN ŞİMŞEK

Gündem Haberleri

Giriş Tarihi: 1.8.2017
3 polis müdüründen ByLock ihbarına sumen altı

Ankara Emniyeti’nde, İstihbarat, Terör ve KOM’u yöneten polis müdürlerinin, bir bilişim şirketine ilişkin ihbarını savsakladıkları belgelendi. 3 müdür için farklı disiplin cezaları isteniyor

15 Temmuz darbe girişimi sürecinde 'nün 3 kritik birimini; İstihbarat, Terör ve KOM'u yöneten polis müdürlerinin, bağlantılı bir şirketle ilgili çok önemli bir ihbarı savsakladıkları ortaya çıktı. Skandal, Mülkiye Müfettişliği'nin yaptığı disiplin incelemesi sonucunda belgelendi.
Ankara eski İstihbarat Şube Müdürü , eski KOM (Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele) Şube Müdürü Necati Çevik ve eski TEM (Terörle Mücadele) Şube Müdürü Hakan Duman, FETÖ'cü şirketi ve yazışma programı ile ilgili bir ihbar hakkında gerekli işlemleri yapmadı.

ESKİ ÇALIŞAN İHBAR ETTİ
Sumen altı edilen ihbar ByLock uygulaması üzerine çalıştığı söylenen NATEK A.Ş. bilişim firması ile ilgiliydi. Bu ihbar, 22 Ağustos 2016 günü saat 01:05 sıralarında 155 ihbar hattına, internet üzerinden Mehmet Emin Şenyayla adıyla gönderildi.
İhbarda Şenyayla, Timuçin Erpolat adlı şahsın teklifi üzerine NATEK'te işe başladığını, çalışma yerine şifre ile girildiğini, müstear isimler kullanıldığını, üzerinde çalıştıkları projenin önemli devlet kurumları için hazırlanan güvenli bir iletişim programı olduğunun söylendiğini, maaşın zarf içinde ödendiğini ve sigortasız çalıştığını öğrenince de 3 ay sonra ayrıldığını aktardı. İhbarcı, yurtdışında bulunduğu sırada ByLock uygulamasından bahsedildiğini ve bu programı inceleyince NATEK'te üzerinde çalıştıkları program olduğunu anladığını da ifade etti.

POLİS MÜDÜRLERİ DOĞRULADI
Dönemin Ankara İstihbarat Şube Müdürü Cihangir Ulusoy bu ihbarı sumen altı etti. İnceleme kapsamında ifadesi alınan İstihbarat Şube'de görevli komiser A. İ. K. Cihangir Ulusoy'un dosyayı kapattığını doğruladı. Yine o tarihte Ankara İstihbarat Şube Müdürlüğü'nde görev yapan başkomiser M. A. da bilgi iletim formunun son cümlesinin Ulusoy'un talimatıyla değiştirildiğini doğruladı.
A. İ. K. ayrıca çok önemli bir bilgi daha verdi. Buna göre ihbarda, ByLock'u üreten firmanın sahibi olarak adı geçen Timuçin Erpolat, Cihangir Ulusoy ile Emniyet'te görüştü. O dönemde Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdür Yardımcısı olan M. A. A. da bu ifadeyle örtüşen bilgiler verdi.

AYLIKTAN KESME, KINAMA
Necati Çevik şirketi kolladığı için açığa alındı. Ayrıca rüşvet ve görevi kötüye kullanma suçlarından da hakkında inceleme yapıldı.
Çevik'e soruşturmayı eksik bırakmak suçundan aylıktan kesme, Hakan Duman'a, görevin yerine getirilmesinde savsaklama göstermek suçundan kınama cezası, Cihangir Ulusoy'a da amir ve üstlerine iletilmesi gereken olayları ve bilgileri gizlemek suçundan durdurma cezası verilmesi gerektiği kanaatine varıldı. 12 Mayıs 2017 tarihli rapor İçişleri Bakanlığı'nca onaylandı.

KOM RAPORUNA RAĞMEN "FETÖ'CÜ DEĞİL" DEDİLER
NATEK ile ilgili soruşturma dosyası başlangıçta, Ankara TEM Şube'de idi. Aynı ihbar KOM Şube'ye de gelince Necati Çevik mükerrer soruşturma olmasın bahanesiyle dosyayı TEM'den istetti. Ardından KOM İstihbarat Şube'ye, NATEK şirketinin FETÖ bağlantısı olup olmadığını sordu. İstihbarat Şube ise "NATEK'in FETÖ bağlantısı tespit edilememiştir" yazısı yolladı. Oysa KOM Dairesi'nde, şirketin FETÖ'cü olduğu yönünde rapor düzenlenmişti.
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3 polis müdüründen ByLock ihbarına sumen altı
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