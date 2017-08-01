3 polis müdüründen ByLock ihbarına sumen altı

15 Temmuz darbe girişimi sürecinde Ankara Emniyet Müdürlüğü
'nün 3 kritik birimini; İstihbarat, Terör ve KOM'u yöneten polis müdürlerinin, FETÖ
bağlantılı bir şirketle ilgili çok önemli bir ihbarı savsakladıkları ortaya çıktı. Skandal, Mülkiye Müfettişliği'nin yaptığı disiplin incelemesi sonucunda belgelendi.
Ankara eski İstihbarat Şube Müdürü Cihangir Ulusoy
, eski KOM (Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele) Şube Müdürü Necati Çevik ve eski TEM (Terörle Mücadele) Şube Müdürü Hakan Duman, FETÖ'cü NATEK
şirketi ve ByLock
yazışma programı ile ilgili bir ihbar hakkında gerekli işlemleri yapmadı.
ESKİ ÇALIŞAN İHBAR ETTİ
Sumen altı edilen ihbar ByLock uygulaması
üzerine çalıştığı söylenen NATEK
A.Ş. bilişim firması ile ilgiliydi. Bu ihbar,
22 Ağustos 2016 günü saat 01:05 sıralarında
155 ihbar hattına, internet üzerinden
Mehmet Emin Şenyayla adıyla gönderildi.
İhbarda Şenyayla, Timuçin Erpolat
adlı şahsın teklifi üzerine NATEK'te işe
başladığını, çalışma yerine şifre ile girildiğini,
müstear isimler kullanıldığını, üzerinde
çalıştıkları projenin önemli devlet
kurumları için hazırlanan güvenli bir iletişim
programı olduğunun söylendiğini,
maaşın zarf içinde ödendiğini ve sigortasız
çalıştığını öğrenince de 3 ay sonra ayrıldığını
aktardı. İhbarcı, yurtdışında bulunduğu
sırada ByLock uygulamasından bahsedildiğini
ve bu programı inceleyince
NATEK'te üzerinde çalıştıkları program
olduğunu anladığını da ifade etti.
POLİS MÜDÜRLERİ DOĞRULADI
Dönemin Ankara İstihbarat Şube
Müdürü Cihangir Ulusoy bu ihbarı sumen
altı etti. İnceleme kapsamında ifadesi alınan
İstihbarat Şube'de görevli komiser A. İ. K. Cihangir Ulusoy'un dosyayı kapattığını doğruladı. Yine o tarihte Ankara İstihbarat Şube Müdürlüğü'nde görev yapan başkomiser M. A. da bilgi iletim formunun son cümlesinin Ulusoy'un talimatıyla değiştirildiğini doğruladı.
A. İ. K. ayrıca çok önemli bir bilgi daha verdi. Buna göre ihbarda, ByLock'u üreten firmanın sahibi olarak adı geçen Timuçin Erpolat, Cihangir Ulusoy ile Emniyet'te görüştü. O dönemde Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdür Yardımcısı olan M. A. A. da bu ifadeyle örtüşen bilgiler verdi.
AYLIKTAN KESME, KINAMA
Necati Çevik şirketi kolladığı
için açığa alındı. Ayrıca rüşvet
ve görevi kötüye kullanma suçlarından
da hakkında inceleme
yapıldı.
Çevik'e
soruşturmayı
eksik bırakmak
suçundan
aylıktan
kesme, Hakan
Duman'a, görevin
yerine getirilmesinde
savsaklama göstermek
suçundan
kınama
cezası, Cihangir
Ulusoy'a da
amir ve üstlerine
iletilmesi
gereken
olayları
ve bilgileri
gizlemek
suçundan
durdurma
cezası verilmesi
gerektiği
kanaatine
varıldı. 12 Mayıs
2017 tarihli
rapor İçişleri
Bakanlığı'nca
onaylandı.
KOM RAPORUNA RAĞMEN "FETÖ'CÜ DEĞİL" DEDİLER
NATEK ile ilgili soruşturma dosyası başlangıçta, Ankara TEM Şube'de idi. Aynı ihbar KOM Şube'ye de gelince Necati Çevik mükerrer soruşturma olmasın bahanesiyle dosyayı TEM'den istetti. Ardından KOM İstihbarat Şube'ye, NATEK şirketinin FETÖ bağlantısı olup olmadığını sordu. İstihbarat Şube ise "NATEK'in FETÖ bağlantısı tespit edilememiştir" yazısı yolladı. Oysa KOM Dairesi'nde, şirketin FETÖ'cü olduğu yönünde rapor düzenlenmişti.