ABD, 100 TIR dolusu daha silah gönderdi

ABD
'nin, Suriye
'de terör örgütü PKK
/ PYD
'ye, DEAŞ
'la mücadele gerekçesiyle askeri yardımları sürüyor. Önceki gün 100 TIR daha Rakka
'nın kuzeyindeki örgüt unsurlarına gönderildi. Silah ve mühimmat taşıyan 100 TIR'ın, Irak sınırından geçerek örgüt kontrolündeki Haseke'ye girdiği bildirildi. Konvoyda zırhlı "Hummer"lar, 4x4 ciplerle vinçler dikkati çekti.
809 TIR'A ULAŞTI
Ayrıca 5 Haziran'da 60, 12 Haziran'da 20, 16 Haziran'da 50 ve 21 ile 26 Haziran'da toplam 120, 5 Temmuz'da 82, 9 Temmuz'da 102, 13 Temmuz'da 95, 17 Temmuz'da 100, 22 Temmuz'da 100, 27 Temmuz'da 80 olmak üzere 809 TIR, PKK/PYD bölgesine teslimat yapmıştı.
SEVKIYAT SÜRECEK
ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'dan edinilen belgede, Suriye'de PKK/PYD'nin de içinde olduğu gruplara verilecek silahlar listesinde, 12 bin Kalaşnikof marka tüfek, 6 bin makineli tüfek ve 3 bin 500 ağır makineli tüfeğin yanı sıra 3 bin Amerikan yapımı RPG-7 ve bin Amerikan yapımı AT-4 veya Rus yapımı SPG-9 tanksavarın da yer aldığı görülüyor. Belgede ayrıca aynı kapsamda değişik kalibreye sahip 235 havan topu, 100 keskin nişancı tüfeği, 450 PV-7 tipi gece görüş dürbünü ve 150 kızılötesi lazer aydınlatıcı dürbünün terör örgütüne ulaşacağı bilgisi yer alıyor. ABD'nin öncülük ettiği Birleşik Görev Gücü Doğal Kararlılık Operasyonu, Rakka saldırısına 6 Haziran'da başladığını duyurmuştu. Ancak silah yardımı Nisan 2016'dan bu yana devam ediyor.