CHP'li Tuncay Özkan'ın cami provokasyonu elinde patladı

Başta CHP vekilleri olmak üzere Gaziosmanpaşa'da bir caminin yıkılarak yerine rezidans yapılacağı iddiası asılsız çıktı. Gaziosmanpaşa Belediyesi, basında yer alan "Rezidans için cami yıkılıyor" haberleri ile ilgili yazıl bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Çifte Minareli Cami'nin bulunduğu alanın şahıs mülkiyeti olduğu ve kamuya ait olmadığı belirtilerek, şu bilgilere yer verildi:



"1960'lı yıllarda sanayi bölgesi olması ve sanayi çalışanlarının ibadet ihtiyaçlarını yapabilmesi· için mescit olarak arsa sahibi tarafından yaptırılan ve ilerleyen yıllarda yeterli· görülmeyip, yine arsa sahibi tarafından camiye dönüştürülmüştür. Ayrıca yapının günümüz şartlarına uygun olmayıp depreme dayanıklı olmaktan uzak olması ve caminin 400 metrekare olması günümüz taleplerini karşılayamaması üzerine kamuoyu ve müftülük tarafından dikkatimize sunulmuştur.

Mülkiyet sahibi kendi tapulu arsasının üzerine ticaret konut olan imar hakkını kullanma talebinde bulunmuştur. Ayrıca 400 metrekare olan caminin yerine bin 500 metrekare kapalı alana sahip olan cami inşaatı arsa sahibi tarafından yapılıp kamuya arsası ile birlikte devredi·leceği yapılan protokolle projelendirilmiştir. Caminin yıkılıp rezi·dans yapılacağı iddiası tamamen yalan ve çarpıtma bir iddiadır."



