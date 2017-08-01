Cuntacı pilot mahkemede çark etti

FETÖ'cü darbe girişimi sırasında Ankara semalarından bomba yağdıran helikopter pilotlarının yargılanmasına dün başlandı. 155 sanıklı davada ilk savunmayı Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar
'ı, rehin tutulduğu Akıncı Üssü'nden Çankaya Köşkü'ne götüren helikopter pilotu eski Albay Uğur Kapan yaptı. Savcılık ifadesinde verdiği, "Adil Öksüz'ü Akıncı Üssü'nde gördüm" beyanını kabul etmeyen Kapan, "Gördüğüm o kişi Adil Öksüz değildi" dedi.
15 Temmuz gecesi Ankara'da başta MİT ve Emniyet binası olmak üzere birçok noktaya bomba yağdıran helikopterleri kullanan, Kara Havacılık Komutanlığı bünyesinde görevli 155 sanığın yargılanmasına, Sincan Cezaevi'ndeki duruşma salonunda başlandı.
PAROLAYI CEZAEVİNDE ÖĞRENMİŞ
Dünkü duruşmada ilk savunmayı 16 Temmuz günü Org. Hulusi Akar'ı Akıncı Hava Üssü
'nden başbakanlığa götüren, eski Albay Uğur Kapan yaptı. Kapan, 15 Temmuz gecesi, eski Kara Havacılık Komutanı Tuğgeneral Ünsal Coşkun'un saat 21.00'de kendisini aradığını belirterek, "Güvercinlik'te terör saldırısı olabilir denildi. Bir adet S-70 helikopteri emniyetli bölge olan Akıncı Üssü'ne tahliye etmemi emretti. Akıncı kontrol sahasına girdiğimde Güvercinlik Kule, Akıncı ile temasta 'Yurtta Sulh' deklare edilecek dedi'. Kapan, Yurtta Sulh Konseyi adını aylar sonra cezaevinde öğrendim, Akıncı Hava Üssü'ne inerken kullanılan parolanın anlamını bilmiyordum" dedi.
'GÖRDÜĞÜM ADİL ÖKSÜZ DEĞİLDİ'
Sanık pilot Kapan, "Karargah binasında brifing salonu olarak kullanılan yere girdiğimde, içeride tüm ve tuğgenerallerden oluşan yaklaşık 10-12 kişilik bir grup vardı. Tamamı resmi kıyafetliydi. İçlerinde sadece 1 sivil vardı. Daha sonra medyada fotoğraflarını gördüğüm, Adil Öksüz olarak medyadan tanıdığım kişi de oradaydı" şeklindeki savcılık ifadesini de mahkemede kabul etmedi ve gördüğü şahsın Öksüz olmadığını ileri sürdü. Uğur Kapan, savcılık ifadesinde kabul ettiği, pilotlara talimat verilmek için oluşturulan "Atakanlar" adlı WhatsApp grubunu da inkâr etti.
ÖRGÜTÜN ALGI UYUNU
16 Temmuz sabahı, kullandığı helikopterin başında beklerken Genelkurmay Başkanı'nın aprona geldiğini anlatan Kapan, şu iddialarda bulundu: "Koşarak Genelkurmay Başkanı'nı karşıladım. Başbakanlığına götürmemizi emretti. Genelkurmay Başkanı'na uçuş yasağı olduğunu, motor çalıştırması halinde meydan üzerinde uçan F-16'ların ateş edeceğini söyledim. Kendisi şoförüne, adını hatırlamadığım birinin ismini vererek aramasını istedi. Telefonda helikopterin içinde kendisi olacağını ve gerekli tedbirlerin alınması talimatını bizzat verdi. Tümgeneral Dişli bizzat Genelkurmay Başkanı'nın yanına oturdu." Kapan'ın savunmasında Akar'ı hedef göstermesi ise örgütün algı oyunu olarak değerlendirildi.
PKK SÖZLERİ SALONU KARIŞTIRDI
İlk
ifadesini işkence altında verdiğini iddia eden Uğur Kapan'ın mahkeme salonunda, "Yıllarca terörle mücüdeleye katıldım. Kuzey Irak'ta düşseydim PKK
'lılar bana böyle davranmazlardı" sözleri üzerine salonda bir anda ortalık karıştı. Mağdur sıralarında oturan izleyiciler sanığa "Asıl sizin 15 Temmuz'da yaptığınızı PKK yapmamıştır" diyerek tepki gösterdi. Mahkeme Başkanı Oğuz Dik ise, "Sana ne PKK'dan, sen kendin yargılanıyorsun" diyerek Kapan'ı uyardı. Bu arada bazı izleyiciler, mahkeme başkanınca salondan dışarı çıkarıldı.