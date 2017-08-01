Diyanet İşleri Başkanı Görmez emekli oldu

Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'in emeklilik dilekçesi kabul edildi. Emekliye ayrılan Görmez'in yerine, Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Ekrem Keleş vekalet edecek.

Geçtiğimiz hafta ayrılık sinyali veren Görmez, "Bütün görevler, makamlar, vazifeler sadece birer emanettir. O emanet, vakti, yeri ve zamanı geldiğinde teslim edilir'' demişti.

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EKREM KELEŞ KİMDİR?

1958 yılında Konya-Seydişehir'de doğan Ekrem Keleş, 1977 yılında Konya İmam-Hatip Lisesini, 1981 yılında da Konya Yüksek İslam Enstitüsünü bitirdi. 1985 yılında Haseki Eğitim Merkezi 4. Dönem Müftüler ve Vaizler İhtisas Kursunu tamamladı. 1988 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde Yüksek lisans yaptı.