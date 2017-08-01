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Diyarbakır şehitleri, törenle uğurlandı

DHA

Gündem Haberleri

Giriş Tarihi: 1.8.2017 21:40
Diyarbakır şehitleri, törenle uğurlandı

Diyarbakır'ın İlçesi kırsalında 'lı teröristlerin yola döşediği patlayıcıyı infilatk ettirmesi sonucu şehit olan Jandarma Binbaşı Ümit Çelik ve Erkan Sakal'ın naaşı, 7'inci Kolordu Komutanlığı'nda düzenlenen törenin ardından toprağa verilmek üzere memleketlerine uğurlandı.

7'inci Kolordu Komutanlığı'nda düzenlenen cenaze törenine, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Ebubekir Bal, Vali Hasan Basri Güzeloğlu, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Tümgeneral Musa Çitil, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Halis Zafer Koç, şehit askerlerin yakınları, askeri yetkililer ve vatandaşlar katıldı. Şehitlerin özgeçmişlerinin okunduktan sonra askeri yetkililer konuşma yaptı. Okunan duaların ardından şehit ve şehit Sakal'ın naaşları, silah arkadaşları tarafından omuzlara alınarak ambulansa taşındı. Bu sırada törene katılan ve ayakta durmakta zorlanan şehit yakınlarına askeri yetkililer yardımcı oldu.

Şehit Binbaşı Çelik'in naaşı İstanbul'a, şehit Uzman Çavuş Sakal'ın naaşı da toprağa verilmek üzere memleketi Sivas'a uğurlandı.
2016 yılından beri 1'inci emrinde görev yapan Jandarma Binbaşı 39 yaşındaki Ümik Çelik, evli ve 3 çocuk babasıydı. Jandarma Uzman Çavuş 27 yaşındaki Erkan Sakal'ın ise 2014 yılından beri Lice 1'inci Jandarma Komando Tabur Komutanlığı emrinde görev yaptığı belirtildi. Şehit Uzman Çavuş Sakal'ın evli ve çocuğu olmadığı öğrenildi.

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Diyarbakır şehitleri, törenle uğurlandı
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