Hakkari'de saldırı hazırlığındaki terörist yakalandı

Hakkari'de güvenlik güçleri bombalı saldırı hazırlığında olduğu belirlenen S.P.'yi düzenlediği operasyonla gözaltına aldı. Teröristin yer göstermesi sonucu eylemlerde kullanılmak üzere saklanmış 14 kilo patlayıcı da ele geçirildi.

Teröristin ifadeleriyle daha önce yüksekova'da işlenen 4 cinayet aydınlatıldı. Bu bilgilerin ardından yüksekova'da yeni operasyonlar düzenlendi. PKK'ya yardım ve yataklık yaptığı anlaşılan 13 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan kişilerden çok sayıda döküman, el bombası ve uzun namlulu silah ele geçirildi.