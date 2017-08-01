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'de saldırı hazırlığındaki terörist yakalandı

Giriş Tarihi: 1.8.2017 07:30
Hakkari'de saldırı hazırlığındaki terörist yakalandı

'nin ilçesinde saldırı hazırlığındaki 'lı terörist polisin operasyonuyla yakalandı.

'de güvenlik güçleri hazırlığında olduğu belirlenen S.P.'yi düzenlediği operasyonla gözaltına aldı. Teröristin yer göstermesi sonucu eylemlerde kullanılmak üzere saklanmış 14 kilo patlayıcı da ele geçirildi.

Teröristin ifadeleriyle daha önce 'da işlenen 4 cinayet aydınlatıldı. Bu bilgilerin ardından yüksekova'da yeni operasyonlar düzenlendi. 'ya yardım ve yataklık yaptığı anlaşılan 13 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan kişilerden çok sayıda döküman, el bombası ve uzun namlulu silah ele geçirildi.

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Hakkari'de saldırı hazırlığındaki terörist yakalandı
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