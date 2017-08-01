Son dakika: Siirt’te başladı… En son Alanya’da yakayı ele verdi

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Siirt'in Eruh ilçesinde hakkında yakalama kararı olan ve terör örgütü PKK/KCK üyesi olduğu öne sürülen Zeynep Ş.'nin (31) Alanya'da olduğu bilgisine ulaştı. Araştırmayı derinleştiren polis, şüphelinin Tosmur Mahallesi'ndeki bir evde kaldığını tespit etti. Tespit üzerine sabah saatlerinde harekete geçen ekipler, Zeynep Ş.'yi belirlenen adreste yakaladı.

6 GÜN GÖZALTINDA TUTULDU

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Zeynep Ş.'ye savcılık tarafından ek gözaltı süresi verildi. Emniyette 6 gün süren gözaltının ardından tekrar adliyeye sevk edilen şüpheli kadın, Alanya Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BABASI VE KARDEŞİ DE TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYESİ

Öte yandan Zeynep Ş.'nin babası Abrullahman Ş. ve kardeşi İsmail Ş. de geçtiğimiz 15 Nisan'da terör örgütü PKK/KCK üyesi olmaktan Alanya'da tutuklanmıştı.

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