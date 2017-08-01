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: ’te başladı… En son Alanya’da yakayı ele verdi

İHA

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Giriş Tarihi: 1.8.2017 11:56 Güncelleme Tarihi: 1.8.2017 12:11
Son dakika: Siirt’te başladı… En son Alanya’da yakayı ele verdi

haberi... ’in Eruh ilçesinde hakkında yakalama kararı olan ve terör örgütü / üyesi olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan kadın, Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, 'in Eruh ilçesinde hakkında yakalama kararı olan ve terör örgütü / üyesi olduğu öne sürülen Zeynep Ş.'nin (31) Alanya'da olduğu bilgisine ulaştı. Araştırmayı derinleştiren polis, şüphelinin Tosmur Mahallesi'ndeki bir evde kaldığını tespit etti. Tespit üzerine sabah saatlerinde harekete geçen ekipler, Zeynep Ş.'yi belirlenen adreste yakaladı.

6 GÜN GÖZALTINDA TUTULDU

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Zeynep Ş.'ye savcılık tarafından ek gözaltı süresi verildi. Emniyette 6 gün süren gözaltının ardından tekrar adliyeye sevk edilen şüpheli kadın, Alanya Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BABASI VE KARDEŞİ DE TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYESİ

Öte yandan Zeynep Ş.'nin babası Abrullahman Ş. ve kardeşi İsmail Ş. de geçtiğimiz 15 Nisan'da terör örgütü PKK/KCK üyesi olmaktan Alanya'da tutuklanmıştı.

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Son dakika: Siirt’te başladı… En son Alanya’da yakayı ele verdi
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